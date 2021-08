Barbara d’Urso sui social ha spiazzato i suoi fan, facendo una dichiarazione d’amore speciale per il suo Lui.

Barbara d’Urso, nonostante si stia godendo le meritate vacanze prima di tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova stagione di Pomeriggio 5, tiene sempre compagnia i suoi fedeli sostenitori, condividendo con loro stralci di vita quotidiane o confessioni sul suo privato. Nelle scorse ore, infatti, ha stupito i suoi fedeli sostenitori lasciandosi andare ad una bellissima dichiarazione d’amore. Per chi era rivolta?

Nessun fidanzato. La bella conduttrice partenopea, almeno ufficialmente, è single ed è innamorata, oltre che del suo pubblico, soltanto dei suoi due figli e su Instagram la dedica d’amore è rivolta al suo primogenito. In quanto oggi rappresenta per lui una giornata davvero importante: quella del suo compleanno. Un evento importante anche per Barbara poiché oggi è il giorno in cui è diventata mamma per la prima volta.

Barbara d’Urso, la dedica per suo figlio emoziona: le parole d’amore

Barbara d’Urso non si è limitata a fare una dichiarazione d’amore per il suo primo figlio, ma ha scelto di condividere con il suo fedele pubblico un vecchio scatto che la ritrae con il pancione in compagnia del suo ex marito. La foto ha emozionato il pubblico della rete, che ha apprezzato e non poco nel vedere la propria beniamina in uno dei momenti più belli della sua vita.

“Ed alle 14 in punto sei arrivato TU ❤️” ha scritto la bella conduttrice partenopea sul suo profilo Insatgram, ricordando l’ora esatta in cui è diventata mamma per la prima volta. “Il mio primo figlio” ha aggiunto romantica. “L’unico vero punto di felicità perfetta e totale ( che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo❤️)” ha poi sottolineato parlando anche del suo secondo figlio. “E continui a rendermi felice“ ha aggiunto. “Anche a migliaia di chilometri di distanza ha poi scritto, facendo riferimento alla lontananza che purtroppo li separa visto che non vivono nella stessa città. “Ed a rendermi orgogliosa.. tanto orgogliosa“ ha poi concluso. “Io TU ed Emanuele.. insieme.. sempre .. ed indivisibili❤️❤️. TI AMO❤️ Mamma” ha terminato la bella conduttrice partenopea sul suo profilo Instagram, emozionando gli utenti della rete ma anche i suoi colleghi che non hanno potuto fare a meno di farle i loro più cari e sinceri auguri.

Oggi per Barbara d’Urso è un giorno importante e i suoi fan non hanno potuto fare altro che farle sentire tutto il loro calore anche in questo momento così speciale, visto che celebra la prima volta in cui è diventata mamma.