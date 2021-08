Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sono venuti allo scoperto, mostrando la passione che li rende ancora più uniti.

Silvia Toffanin tornerà a settembre con una nuova stagione del suo fortunato, e ormai storico, Verissimo. Ma prima di tornare in onda, la conduttrice e il suo compagno Piersilvio Berlusconi hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Costa Azzurra insieme ai loro figli.

La coppia è stata immortalata dal portale Whoopsee.it, che ha mostrato in anteprima le foto della loro vacanza. La vacanza che mostra il loro segreto al grande pubblico che da tempo li segue, per quanto possibile visto che sono entrambe due persone molto riservate. Un segreto che li unisce ancora di più come coppia e che gli permette di sfoggiare, come in questo caso, come potete vedere dallo scatto pubblicato in fondo all’articolo, un corpo mozzafiato .

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sono venuti allo scoperto mostrando la loro più grande passione. Anche se forse inconsapevoli che di fronte ai loro occhi c’erano dei paparazzi pronti ad immortalare il tutto.

Berlusconi e Silvia Toffanin in Costa Azzurra svelano la loro passione in comune

La conduttrice di Verissimo e il suo compagno hanno in comune la passione per lo sport. Tant’è che Berlusconi e la Toffanin sono stati immortalati mentre praticano lo stand up paddle, uno sport tipicamente estivo e che gli permette di avere un fisico tonico e scolpito. Silvia, in particolar modo, è quasi diventata un punto di riferimento per il pubblico del piccolo schermo che, oltre a seguire le sue toccanti interviste in tv, è curioso di scoprire il segreto della sua dieta per apparire sempre al top.

LEGGI ANCHE –> Ascolti tv 3 agosto 2021: deludono tutti, consolazione per Mediaset

Il suo segreto e quello del suo compagno è quello di praticare sport insieme. In modo tale da condividere una passione non solo in quanto coppia, ma anche per migliorare il proprio aspetto e condurre uno stile di vita più sano, ma ecco che cosa rivela il portale che li ha beccati in vacanza in Costa Azzurra:

“In crociera con il suo yacht, Pier Silvio Berlusconi si gode le vacanze in Costa Azzurra con la compagna Silvia Toffanin e i figli Sofia e Lorenzo” annuncia il portale, mostrando la coppia godersi qualche momento di relax insieme. “Su una spiaggia di Saint-Jean-Cap-Ferrat, la famiglia trascorre la giornata tra sole, bagni e stand up paddle, uno degli sport più amati da Pier Silvio” conclude, svelando il loro segreto di coppia e di bellezza.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi sgancia la bomba: “Vi svelo perchè ho lasciato Mediaset”

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi si stanno dunque godendo qualche giorno di relax prima di tornare più operativi che mai sul piccolo schermo degli italiani.