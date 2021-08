Gli accessori per capelli regalano quel vezzo in più all’acconciatura e permettono di realizzarla in modo semplice e veloce. Ecco quattro acconciature da realizzare con accessori alla portata di tutti. Tu a quale accessorio non rinunceresti mai?

Il caldo porta con se anche la voglia di scoprirsi e soprattutto di legare i capelli in acconciature che lascino il collo libero. Sono diversi gli accessori che si possono utilizzare per regalare personalità al proprio stile, molti dei quali per alcune donne sono irrinunciabili.

Ci sono donne che amano le acconciature romantiche e femminili, chi una semplice coda di cavallo, chi non abbandonerebbe mai le forcine e chi indossa la fascia per capelli ogni giorno.

Scopriamo quattro acconciature semplici e graziose da realizzare e cosa dicono di te gli accessori per capelli che preferisci!

Accessori per capelli: le quattro acconciature da provare assolutamente

Abbiamo selezionato per voi quattro acconciature realizzate con altrettanti accessori tra i più amati ed utilizzati dalle donne, un fiocco, delle forcine, un elastico e una fascia per capelli. Potrete imparare a realizzarle seguendo dei pratici ed esaustivi video tutorial!

I capelli spesso dopo le acconciature richiedono qualche coccola in più e applicare una maschera trattamento settimanale formulata con ingredienti naturali sarà un’ottima abitudine.

Acconciatura con il fiocco

Se amate il fiocco come accessorio, perché non utilizzare i capelli per acconciarli in un meraviglioso fiocco? Ecco come fare passo dopo passo!

Acconciatura con l’elastico

Elastico fa pensare subito alla coda di cavallo. Ecco come realizzarne una bella alta e voluminosa perfetta per chi ha capelli medio lunghi o lunghi.

Acconciatura con le forcine

Le forcine danno vita ad acconciature ricche di creatività, ecco alcuni esempi su come utilizzarle.

Acconciatura con la fascia

Ecco alcuni modi di indossare la fascia per capelli che regalano stile e femminilità.

Fiocco, elastico, forcine e fascia: dimmi quale accessorio preferisci e ti dirò chi sei!

Se ami acconciare i capelli con un accessorio per capelli in particolare potresti avere dei tratti di personalità specifici che caratterizzano la donna che sei con te stessa e con gli altri.

Scopri qualcosa in più di te in base all’accessorio per capelli che preferisci!

1- Il fiocco

Sei una donna senza dubbio romantica che non ha paura di palesare i suoi sentimenti. Vivi la tua femminilità in modo molto naturale e spontaneo e nello stesso modo vivi le relazioni con gli altri a cui appari sincera e piacevole. A volte resti delusa dal comportamento altrui e soffri molto perché ingenuamente ti aspetti che gli altri si comportino con te nello stesso modo in cui fai tu. In amore dai tutta te stessa fino a che l’altro merita la tua stima e la tua fiducia.

2- L’elastico

Se il tuo accessorio per capelli preferito è l’elastico sei sicuramente una donna pratica, che ama raggiungere gli obbiettivi in breve termine conscia del proprio valore personale. Non dai molta attenzione alle apparenze ma badi più alla sostanza sia nelle persone che nelle circostanze della vita che spesso ti ha messa alla prova. Sia in amore che in amicizia la fiducia è la base per costruire una relazione.

3- Le forcine

Utilizzare le forcine per acconciare i capelli delinea una personalità creativa, paziente con una spiccata femminilità. Sei una donna molto paziente che ama circondarsi di persone interessanti e stimolanti sia nella vita personale che lavorativa. Celi molte volte i tuoi sentimenti per proteggere te stessa e prima di lasciarti andare hai bisogno di tempo e di conoscenza.

4- La fascia

La fascia che cinge la tua testa è la stessa che avvolge la tua personalità allegra e colorata. Ti piace cambiare, viaggiare e godere della vita nei suoi piccoli istanti. Sei ricercata nel look, nelle abitudini di vita e ami preservare la tua indipendenza come essere umano e anche come donna. In amore ricerchi rispetto e uguaglianza aspetti fondamentali per permettere al sentimento di crescere dentro il tuo cuore.