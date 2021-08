Ascolti tv 4 agosto 2021: Piero Angela batte tutti in prima serata con 1.871.000 spettatori pari al 12.2 per cento di share.

Vi state chiedendo quale programma televisivo ha fatto il boom di ascolti nella prima serata del 4 agosto 2021? Come sempre, una panoramica precisa ci viene offerta dai dati Auditel. Facciamo il punto sui programmi andati in onda ieri sera sulle principali reti televisive.

Rai 1 ha intrattenuto il pubblico da casa con una puntata di Superquark, uno dei programmi televisivi più longevi condotto da Piero Angela. Su Rai 2, invece, è andato in onda lo speciale quotidiano condotto da Alessandra De Stefano Il Circolo degli Anelli, che segue tutte le gare degli atleti impegnati nelle Olimpiadi di Tokyo 2020, dando aggiornamenti continui sul medagliere tricolore. Su Rai 3, il film Quasi nemici -L’importante è avere ragione.

Su Rete 4 è andata in onda la puntata del talk Zona bianca, condotto da Giuseppe Brindisi, che ha informato sulle ultime novità relative all’introduzione del green pass. Canale 5, invece, ha intrattenuto gli spettatori con la replica di All Together Now – La Musica è Cambiata. Italia 1 ha mandato in onda una puntata delle serie televisiva statunitense Chicago Fire.

La7 ha proposto in prima serata il documentario Hunting Hitler – Caccia a Hitler.

Questa è stata l’offerta televisiva della prima serata di ieri. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv? Di seguito tutti i dati ufficiali diffusi dall’Auditel.

Ascolti tv del 4 agosto 2021: Superquark è da record!

Superquark (Rai 1) – Successo clamoroso per la puntata andata in onda ieri sera. E’ piaciuta a 1.871.000 spettatori, pari al 12.2% di share. Piero Angela ha battuto tutti, ed è il ‘re’ delle prima serata.

Il Circolo degli Anelli (Rai 2) – Ha intrattenuto ieri sera 1253.000 spettatori, pari all’8.9% di share. Tra i commentatori in studio anche Sara Simeoni, oro olimpico nel salto in alto a Mosca nel 1980.

Quasi nemici -L’importante è avere ragione (Rai 3) – Il film del 2017 del regista Yvan Attal, ha tenuto incollati alla tv 1.276.000 persone, per uno share pari al 7.5%.

Zona bianca (Rete 4) – La puntata andata in onda ieri sera del talk condotto da Giuseppe Brindisi è stata seguita da 758.000 spettatori, pari al 5,6% di share. Tra gli ospiti in studio anche il filosofo Massimo Cacciari e i giornalisti Claudia Fusani e Giuseppe Cruciani, chiamati ad esprimere le loro opinioni sull’introduzione del green pass.

All Together Now – La Musica è Cambiata (Canale 5) – La replica andata in onda ieri del game show musicale condotto da Michelle Hunzicker ha incollato al video 1.338.000 persone, per uno share pari al 9.1%.

Chicago Fire (Italia 1) – Ha totalizzato 1.431.000 spettatori (8.4% di share).

Hunting Hitler -Caccia a Hitler (La7) – Ha registrato 372.000 spettatori con il 2.9% di share.

Dopo il successo di Mediaset con il debutto delle mini-serie Olivia – Forte come la Verità, a distanza di un giorno la Rai conquista la prima serata con Superquark, uno dei programmi di divulgazione scientifica più longevi e apprezzati.