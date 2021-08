Ex Uomini e Donne nella bufera: “Ha mentito a tutti”

L’ex tronista di Uomini e Donne finisce al centro della bufera! Tant’è che perfino la redazione di Maria De Filippi l’avrebbe allontanata.

Uomini e Donne ha lanciato numerosi personaggi, sia nella versione classica del format che quella dedicata alle dame e cavalieri del Trono Over, che hanno provato nel corso del tempo a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Alcuni ci sono riusciti, premiati anche grazie alla loro sincerità, altri meno.

Il pubblico del piccolo schermo, però, non ha potuto nascondere una certa delusione nei confronti di Sophie Codegoni, la protagonista dell’ultima stagione andata in onda. In quanto la sua storia con Matteo Ranieri è terminata poco dopo la scelta, insinuando il dubbio che tra di loro non ci fosse un reale sentimento come invece veniva esternato durante il loro percorso.

Gli utenti della rete però vogliono vederci chiaro in questa faccenda, visto che Sophie dopo Uomini e Donne è finita al centro del gossip anche per una presunta storia con Fabrizio Corona. Per questo motivo hanno chiesto maggiori informazioni ad Alessandro Rosica, noto influencer che si occupa di gossip e cronaca rosa sul web, che ha svelato un inedito retroscena sull’ex tronista e sul suo rapporto con la redazione di Maria De Filippi.

Sophie Codegoni nella bufera dopo Uomini e Donne: “Ha mentito”

Sophie Codegoni, secondo quanto rivelato dal noto influencer, avrebbe mentito durante il suo percorso a Uomini e Donne. Tant’è che oggi, dopo mesi la fine di quell’esperienza, non sarebbe nemmeno ben vista dalla redazione del programma che si sarebbe sentita presa in giro durante l’ultima stagione andata in onda.

“Ha mentito a tutti“ esordisce così Alessandro Rosica contro Sophie Codegoni. “Soprattutto a Raffaella Mennoia” ha aggiunto, taggando l’autrice nonché simbolo del programma condotto da Maria De Filippi su canale 5. “Infatti non la possono vedere più“ ha poi proseguito, rivelando un retroscena di cui il pubblico della rete non era a conoscenza.

“Ormai Sophie vale 0 nella tv“ ha proseguito, non andandoci di certo leggero. “Vedrete al GF Vip le porcheri* che verranno fuori“ ha poi concluso sull’ex tronista, che di recente ha fatto un nuovo ritocchino, confermando anche la sua presenza nella casa più spiata d’Italia per la sesta edizione, che vedrà la luce durante i primi giorni di settembre con Alfonso Signorini sempre nel ruolo di conduttore.

Sophie ha preso in giro tutti a Uomini e Donne? Alessandro Rosica non sembrerebbe avere dubbi a riguardo e gli utenti della rete sembrerebbero credere alla sua versione della storia. Come si è soliti dire: ai posteri l’ardua sentenza.