Uomini e Donne: dopo la rottura con l’ex tronista, arriva il colpo di scena

Uomini e Donne: dopo la rottura con l’ex tronista, Lei ammette ogni cosa rivelando un inatteso colpo di scena che nessuno immaginava.

Uomini e Donne, durante il corso di questi anni, ha permesso a tantissime coppie di poter trovare l’amore. Purtroppo però non per tutti c’è stato il lieto fine. E’ il caso di Eleonora Rocchini e Oscar Branzani che dopo quattro anni di amore, non è di certo un mistero, hanno deciso di dirsi addio.

Di recente però l’ex corteggiatrice del Trono Classico ha deciso di rispondere ad alcune delle curiosità dei suoi fedeli sostenitori su Instagram, rivelando un inedito retroscena di cui nessuno era a conoscenza. Dopo la rottura, che non è stata delle più pacifiche in quanto lei ha trovato l’amore con il suo ex cognato, i due ci hanno riprovato ma purtroppo il ritorno di fiamma non ha funzionato, facendoli comprendere che purtroppo per il loro amore non c’era più niente da fare.

Eleonora Rocchini rompe il silenzio su Oscar Branzani di Uomini e Donne

Eleonora Rocchini ha ammesso che dopo la prima rottura, dopo il primo lockdown per l’esattezza, lei e Oscar Branzani hanno provato a rimettere insieme i cocci del loro amore, ma purtroppo hanno compreso che nonostante i 4 anni della loro relazione, non è stato possibile recuperare il rapporto. Ormai erano più distanti che mai ed era meglio separare le loro strade purtroppo che continuava una storia senza amore.

“Essendo stati quattro anni insieme, dopo la rottura, passati se non erro dieci mesi, dopo il primo lockdown abbiamo riprovato per qualche settimana“ ha esordito Eleonora di Uomini e Donne, rispondendo alla curiosità dell’utente della rete che le ha chiesto maggiori dettagli in merito alla sua rottura con Oscar Branzani. “Ma come previsto la catena era spezzata e ci sono cose che puoi provare a rincollare quanto vuoi, ma non tornano più come prima“ ha poi aggiunto. “E per quanto io volessi negarlo anche a me stessa, avevo cuore e testa da un’altra parte ormai“ ha poi concluso, ammettendo che in quel periodo era già preso del suo attuale compagno soltanto che forse non riusciva ancora ad accettarlo.

Oscar ed Eleonora si sono detti addio e nonostante abbiano provato a ricucire il loro rapporto, sono riusciti a comprendere che purtroppo il loro amore era arrivato al capolinea e per la loro storia non c’era più nulla da fare se non voltare pagina e provare a ricominciare da zero per il bene di entrambi. Soltanto così, infatti, potevano essere di nuovo felici.