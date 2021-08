Simona Ventura non le ha di certo mandate a dire e Rosalinda Cannavò ha deciso di affrontare i suoi haters: tutte le news del 3 agosto.

Simona Ventura è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani e per l’occasione ha deciso di rilasciare un’intervista a Il Fatto Quotidiano, dove non si è di certo risparmiata nei confronti delle sue colleghe. In particolar modo per quanto riguarda Barbara d’Urso e Mara Venier. E’ cosa nota che tra loro non scorra buon sangue e Super Simo lo ha ribadito durante il corso dell’intervista. Curiosi di sapere che cosa ha dichiarato? Non vi resta che guardare il servizio completo del nostro TG Pettegola, che trovate in fondo a questo articolo.

Da Simona Ventura a Tina Cipollari di Uomini e Donne: tutti i gossip del 3 agosto

Da Simona Ventura passiamo a Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne è finita al centro della cronaca rosa a causa di alcune recenti dichiarazioni di Ambra Lombardo, ex di Kikò Nalli. La Lombardo ha affermato che secondo il suo modesto parere tra loro due non è davvero finita e per questo motivo, forse, tra loro non ha funzionato come avrebbe sperato.

LEGGI ANCHE –> Gigi D’Alessio, novità clamorosa: non ci sono dubbi, è ufficiale

Passiamo ai vipponi del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini perché qui le new non mancano di sicuro. Partiamo da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, secondo i conduttori di Radio Norba, sarebbero stati protagonisti di alcune foto che sarebbe meglio non far vedere ai bambini, ma questi scatti sono davvero così impresentabili? Giudicate voi. C’è poi Stefania Orlando che ha deciso, dopo l’insistenza di alcuni suoi fedeli sostenitori, di fare chiarezza sul suo rapporto con Tommaso Zorzi dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo non si nasconde più: baci e coccole con il nuovo amore

Infine, ma non per importanza, c’è Rosalinda Cannavò. L’attrice è stata duramente criticata da un utente della rete, ma lei piuttosto che abbattersi ha deciso di venire allo scoperto e di affrontare il suo hater faccia e faccia. Rosalinda non le ha di certo mandate a dire.