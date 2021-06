Dopo il seno, nuovo ritocchino per Sophie Codegoni: l’ex Uomini e Donne cambia tutto

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di passare di nuovo per le mani del chirurgo dopo l’intervento al seno.

Sophie Codegoni è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione andata in onda di Uomini e Donne. Il percorso dell’ex tronista non è passato di certo inosservato agli occhi del pubblico del piccolo schermo, che hanno sognato con lei attraverso la sua storia d’amore con Matteo Ranieri. Purtroppo però per loro non c’è stato nessun lieto fine e i due dopo qualche settimana trascorsa insieme hanno scelto di dirsi addio.

La giovane ex tronista ha deciso di ripartire da se stessa, facendo tutto quello che avrebbe voluto fare. Senza farsi condizionare in alcun modo, nonostante il mare di critiche da cui è stata travolta, dalla fine della sua relazione. Anche perchè tra i due non ci sarebbe alcun tipo di astio, ma si sarebbero semplicemente accorti di volere cose diverse dalla vita.

Lei ora è concentratissima su di sé e di recente ha perfino annunciato di essersi rifatta il seno, ma i ritocchini non sono di certo finito qui. In quanto nelle scorse ore Sophie Codegoni di Uomini e Donne ha annunciato un nuovo intervento.

Uomini e Donne: Sophie Codegoni si ritocca le labbra dopo l’intervento al seno

Sophie Codegoni è apparsa nelle scorse ore nelle Instagram stories al fianco di Giacomo Urtis, il chirurgo delle star reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che a settembre dovrebbe partire la sesta edizione sempre con il direttore del settimanale Chi al comando. Nella clip in questione, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di essersi recata da lui non per una visita di piacere, ma per apportare un nuovo ritocchino. Che cosa ha deciso di modificare?

Sophie di Uomini e Donne si è rifatta le labbra. L’ex tronista di Maria De Filippi ha ammesso di non essere mai impazzita per la sua bocca, trovando le labbra storte e per questo motivo, nonostante il chirurgo delle star non sembrasse particolarmente contento di procedere all’azione, ha deciso di modificarle: “Mi devo correggere questa labbra storte che tanto amate” ha ammesso lei senza troppi giri di parole.

Il popolo della rete però non l’ha presa piuttosto bene ed ha iniziato ad accusare l’ex protagonista di canale 5 di essere troppo rifatta, vista la sua giovane età.

Sophie si è rifatta le labbra e sul web questo nuovo intervento ha già il retrogusto amaro delle polemica. In quanto i ritocchini agli utenti della rete sembrerebbero non convincere affatto.