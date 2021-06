Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, fan avvisati: accadrà tra pochi giorni

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli lo hanno annunciato ai loro fan: ecco che cosa dovranno aspettarsi nelle prossime ore da loro.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip stanno vivendo un vero e proprio periodo d’oro. In quanto non solo hanno trovato l’amore, tra loro è nata una bellissima storia, ma man mano, con il passare dei giorni, stanno realizzando tutti i loro sogni. Tant’è che nelle scorse ore la bella modella di origini persiane ha avvisato i fan, preparandoli per quanto sta per accadere nelle prossime ore.

Che cosa è successo? L’ex velino moro sta per realizzare il suo più grande sogno: quello di affermarsi nel mondo della musica. Nelle prossime ore, infatti, ad essere precisi il 18 giugno, uscirà il suo nuovo singolo: L’estate più calda e la bella modella ha dato loro una piccola anteprima di questo progetto, pubblicando in esclusiva qualche secondo del videoclip che accompagna la canzone.

Pierpaolo Pretelli è pronto a lanciare il suo nuovo singolo e Giulia Salemi non ha voluto far restare i fan a bocca asciutta. Ecco che cosa ha rivelato e pubblicato.

Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi avvisa i fan: “Ormai lo sapete”

Giulia Salemi, come anticipato, ha pubblicato una breve anteprima della clip a cui anche lei ha preso parte. Il brano di Pierpaolo, che uscirà tra qualche giorno, è stato scritto dal rapper Shade, una vera e propria garanzia per i tormentoni estivi. Tant’è che il brano è stata definitiva una vera e propria hit, pronta a scalare le classifiche del bel paese.

“Sono la regina degli spoiler, ormai lo sapete…” ha scritto la Salemi, accompagnando il video che ha scelto di condividere sul suo profilo Instagram e non è mancato il commento dell’ex velino moro di Striscia La Notizia, che l’ha prontamente perdonata per il piccolo spoiler pubblicato in rete prima del rilascio del singolo.

“E che Te Parevaaaaa 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂” ha scritto ironico, ma felice di poter realizzare il suo sogno, sottolineando l’importanza di Giulia in questo periodo. “Ti amo lo stesso” ha aggiunto dolce.

“Ma avete riconosciuto la voce del giornalista iniziale?” ha poi chiesto la Salemi ai suoi fan, facendo riferimento al contenuto postato da lei poco prima, e le risposte non sono di certo tardate ad arrivare. “E’ Shade!“ hanno prontamente replicato i suoi fedeli sostenitori, su questa collaborazione che sembra essere sfociata in una bellissima amicizia, visto che anche Giulia ha preso parte alla realizzazione del suo ultimo video clip.

L’estate più calda è pronta a fare il suo debutto tra qualche giorno, ma i fan sono già in estasi curiosi di ascoltare l’ultima fatica di Pretelli.