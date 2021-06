Pierpaolo Pretelli realizza il suo sogno e svela l’importanza di Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli ha raggiunto un importante traguardo dopo il Grande Fratello Vip, rivelando il ruolo fondamentale di Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli ne ha fatta di strada da quando ballava sul bancone di Striscia La Notizia. La partecipazione al GF Vip di Alfonso Signorini gli ha donato una nuova popolarità e non solo. Da quell’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Pretelli ha trovato anche l’amore al fianco di Giulia Salemi ed ora è riuscito anche a realizzare il suo sogno: fare musica.

Ai microfoni di Fanpage, Pierpaolo racconta com’è nato il brano che vedrà la luce tra tre giorni esatti e che vanta la collaborazione del rapper Shade, che ha collaborato anche con Giulia Salemi, e Giorgina. Senza dimenticare il ruolo fondamentale avuto dalla sua compagna in questa particolare fase della sua vita.

Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli rivela: “E’ stata vera condivisione”

Pierpaolo Pretelli ha rivelato che da sempre coltiva la passione per la musica ed è felice più che mai di poter raggiungere questo importante traguardo: “Coltivo da sempre la mia passione per la musica e finalmente comincio realizzare uno dei sogni più grandi: quello di dar vita ad un mio progetto discografico” ha ammesso dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. “La passione per le sonorità latine ha ispirato questo primo singolo, che ho scritto insieme a Shade, un amico che stimo e che ho condiviso con Giorgina, partner perfetta per questa collaborazione. Mi piacerebbe che la mia canzone ci riportasse a fare quelle cose più semplici, che fino a poco fa erano la normalità: alzare il volume, ballare e divertirsi. Vicini” ha spiegato presentando il brano L’estate più calda, che sarà disponibile in tutti gli store a partire dal 18 giugno.

“Ho voluto fortemente girare il video in Italia, perché abbiamo il privilegio di poter godere di luoghi straordinari, che tutto il mondo ci invidia. E poi mi piaceva l’idea di associare i suoni del pezzo al mare: è l’atmosfera esuberante che cercavo!” ha ripreso poi il discorso, rivelando il ruolo fondamentale di Giulia Salemi in questo progetto: “Un grazie speciale va a Giulia, che in questo progetto mi ha supportato in maniera molto attiva“ ha confidato. “È stata una vera condivisione, ha avuto la capacità di ascoltarmi e aiutarmi a concretizzare quello che immaginavo. La complicità e l’entusiasmo sono stati gli ingredienti chiave“ ha poi concluso.

Pierpaolo e Giulia sono più innamorati che mai e lei non lo ha abbandonato nemmeno nella dura e difficile strada nella realizzazione del suo sogno più grande: quello di avere una carriera nel mondo della musica.