Grave lutto per Giulia Salemi, lo struggente messaggio commuove i fan

Grave lutto per Giulia Salemi che, sui social, annuncia la morte dello zio. Il toccante messaggio dell’influencer.

Grave lutto per Giulia Salemi che, con un messaggio pubblicato su Instagram, ha detto addio allo zio Gilberto. L’influencer, dopo aver pubblicato la storia su Instagram, l’ha poi rimossa. Il messaggio di Giulia, tuttavia, era già stato visto da migliaia di utenti che, su Twitter, le stanno dimostrando sostegno e supporto.

Dopo aver trascorso il weekend con il fidanzato Pierpaolo Pretelli con cui la storia procede a gonfie vele, Giulia ha raggiunto Piacenza per stare vivina alla nonna Giulia a cui è estremamente legata e con cui si è mostrata in una foto pubblicata sui social.

Giulia Salemi e l’addio a zio Gilberto: il ricordo di nonno Pino

Con la foto che vedete qui in alto, Giulia Salemi ha annunciato la scomparsa dello zio. “Ciao Zio Gilberto. Riposa in pace”, ha scritto Giulia Salemi che ha compiuto un gesto che non è passato inosservato. Giulia, inoltre, ha anche fatto un saluto al nonno paterno. “E un saluto a mio nonno Pino che mi manca tanto”, ha aggiunto la Salemi.

LEGGI ANCHE—> Giulia Salemi da sola si consola così | Clizia e Paolo grande passo | Chiara Ferragni al centro della polemica

Poco prima di annunciare la scomparsa dello zio, Giulia, con una foto in cui è con la nonna, aveva scritto: “Oggi sono venuta dalla mia nonna Giuly che ha bisogno di me”.

La Salemi è molto legata alla propria famiglia. Avendo i parenti di mamma Fariba lontani, Giulia è molto legata alla famiglia del padre. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, in particolare, parlando dell’amatissima nonna Giulia, aveva detto:

“Mia nonna sta soffrendo il fatto di invecchiare […] La vita non è stata generosa con lei, con tre figli e il solo stipendio di mio nonno. Lui è morto 15 anni fa, lei è andata in depressione. Quando i miei si sono separati, l’unica cosa cui mi aggrappo come famiglia è lei, per il resto questa parola non significa nulla per me. Lei è l’unica con cui ho dei ricordi, che significa casa. Perché non ho più la casa dell’infanzia, la cameretta. Nonna Giuly è l’unica che mi ricorda la parola famiglia, devo stare più tempo con lei”.

Sui social, i fans stanno dimostrando affetto alla Salemi.