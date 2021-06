Dayane Mello torna da lei | Ex di Gemma debutta al cinema | Polemica Stefano De Martino

Dayane Mello è tornata di nuovo da lei, mentre Stefano De Martino è finito al centro di una feroce polemica sul web.

Dayane Mello è pronta a riprendere in mano le redini della sua vita. Dopo due lutti che l’hanno distrutta, la bella modella brasiliana è pronta a ricominciare e per farlo ha scelto di riprendere il rapporto con qualcuno di davvero speciale per lei. Di chi stiamo parlando? Di Rosalinda Cannavò, con cui ha condiviso l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip e tra loro è nato un rapporto davvero speciale. Anche se subito dopo la fine del reality show di canale 5 si erano un po’ allontanate, ma ogni incomprensione adesso è sparita e sono pronte per un nuovo inizio.

Il nuovo inizio di Dayane Mello e Stefano De Martino finisce al centro della polemica

Dal nuovo inizio di Dayane Mello, passiamo a quello del suo ex fidanzato: Carlo Beretta. Carlo, come ormai noto, è il nuovo compagno di Giulia De Lellis e lei ha recentemente confidato di essere molto gelosa di lui. Rivelando che la sua eccessiva gelosia l’è valso il soprannome di “Falco”.

Passiamo poi a Stefano De Martino. Il bel conduttore partenopeo si è trovato al centro di una feroce polemica a causa di una battuta pronunciata mentre stava commentando gli Europei con i The Jackal. Polemica ingiusta o De Martino ha esagerato? Impossibile non menzionare anche Awed, il vincitore dell’Isola dei Famosi. Lo youtuber, dopo la fine dell’esperienza in Honduras, ha deciso di vuotare il sacco, rivelando quello che nessun altro concorrente aveva mai osato dire prima. Pronti per i colpi di scena?

"È stata un'esperienza entusiasmante" IN ESCLUSIVA su https://t.co/yLd0uw2iAe un saluto speciale dai protagonisti di #UominieDonne! 🤩☀️ https://t.co/zoMnyg06w7 — Witty TV (@WittyTV) May 28, 2021

Infine, ma non per importanza, c’è l’ex fidanzato di Gemma Galgani, che dopo l’esperienza al Trono Over di Uomini e Donne è pronto a debuttare sul grande schermo. Ebbene sì, avete letto bene: prenderà parte ad un progetto cinematografico. Lo seguirete anche al cinema?