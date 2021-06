Temptation Island 2021, c’è la coppia di Uomini e Donne più amata? L’ex tronista racconta tutto

A Temptation Island ci sarà la coppia più amata di Uomini e Donne? A rompere il silenzio è lui, pronto a svelare tutta la verità.

Mancano soltanto pochi giorni e su canale 5 partirà la nuova edizione di Temptation Island. Nonostante la partenza sia davvero agli sgoccioli, il cast di quest’anno non è ancora stato rivelato dalla produzione e non per questo in rete mancano indiscrezioni su chi potrebbe scegliere di prendere parte al programma per mettere a dura prova la loro relazione.

Da qualche tempo, infatti, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, si è mormorata della presunta partecipazione di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Temptation Island, ma di ufficiale c’è stato ben poco. Così a fare chiarezza ci ha pensato il diretto interessato, l’ex tronista, che ai microfoni di Super Guida Tv ha svelato tutta la verità sulla sua possibile partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia. Ecco le sue parole.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Temptation Island? Lui svela la verità

Andrea Zelletta, durante il corso dell’intervista, non ha potuto evitare la domanda su Temptation Island 2021, ma non per questo si è tirato indietro, rivelando al grande pubblico se ci sarà o meno durante il corso di questa stagione:

“Non abbiamo intenzione di partecipare a Temptation Island perché sul nostro sentimento ci confrontiamo tutti i giorni” ha subito chiarito l’ex tronista di Uomini e Donne. “Non siamo stati chiamati“ ha poi aggiunto. “A prescindere dalle intenzioni ci deve essere sempre una chiamata da parte del programma. Sono favorevole comunque al programma perché conosco gli autori e apprezzo il loro lavoro” ha spiegato, rivelando che le cose tra lui e Natalia Paragoni proseguono a gonfie vele e per questo motivo non hanno alcun bisogno di mettersi alla prova.

“Io e Natalia conviviamo ormai da due anni e il nostro amore è consolidato“ ha chiarito Zelletta. “Vorremmo realizzare i nostri sogni e in questo senso abbiamo entrambi un obiettivo comune” ha poi rassicurato i suoi fan. “Pian piano stiamo costruendo la nostra famiglia. Non abbiamo fretta e non ci piace pianificare. Preferiamo vivere alla giornata senza pensare troppo al futuro” ha poi concluso l’ex concorrente di Alfonso Signorini.

Sta per iniziare un nuovissimo viaggio nei sentimenti! Cosa accadrà? #TemptationIsland vi aspetta PROSSIMAMENTE su Canale 5… curiosi di scoprire chi saranno le nuove coppie? 🔥 🌴 #StayTuned pic.twitter.com/rwRbSVqMRM — Temptation Island (@TemptationITA) May 22, 2021

Se Natalia e Andrea non hanno alcuna voglia di mettersi alla prova all’isola delle tentazioni, di tutt’altro parere è una sua ex compagna di viaggio che ha dichiarato di voler partecipare a Temptation Island con il suo nuovo compagno. La produzione accetterà la sua candidatura?