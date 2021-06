Isolde Kostner non si rimangia nulla dopo l’Isola: la reazione di Ilary Blasi

Isolde Kostner dopo l’Isola dei Famosi non rinnega nulla e fa una precisazione sullo strano comportamento di Ilary Blasi.

Isolde Kostner è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. La sportiva, durante il corso della sua permanenza all’interno del reality show di canale 5, è sempre stata di poche parole, preferendo molto di più i fatti. Fatta eccezione per una singola occasione, in cui si è lasciata andare ad un discorso che esaltava la bellezza naturale.

In molti, mentre lei pronunciava quelle parole, hanno visto una strana reazione di Ilary Blasi, insinuando che abbia sospettato che tale discorso fosse una frecciata nei suoi confronti, ma è davvero così? A fare chiarezza ci ha pensato la stessa Isolde che, intervistata da Super Guida Tv, ha svelato se il suo discorso era davvero una frecciata nei confronti della moglie di Totti oppure no.

Isola dei Famosi: Isolde Kostner fa chiarezza sul suo monologo sulle donne

Isolde Kostner, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, ha chiarito che le sue parole non erano rivolte contro qualcuno, ma che voleva semplicemente incoraggiare tutte quelle donne che non si sentono a proprio agio con il proprio corpo e le spiace se qualcuno ha travisato il senso del suo messaggio.

“Il mio era un discorso generico. Qualche mio amico mi ha detto di andare a vedere dei video dove Ilary Blasi ha storto il naso. Quando me l’hanno detto mi sono detta che sì, forse qualcuna in studio si sarebbe potuta risentire perché forse anche in studio c’è qualcuna che si è rifatta il seno. Ma il mio discorso era generico rivolto alle donne che inseguono dei canoni di bellezza“ ha spiegato la sportiva dopo la fine dell’esperienza in Honduras.

“Lungi da me il pensiero di voler offendere qualcuno. Mi dispiacerebbe se qualcuna si sia risentita. In Italia ci sono tante donne che vorrebbero ricorrere alla chirurgia ma non hanno la possibilità economica di poterlo fare” ha ribadito. “Vedendo anche la tv austriaca e svizzera, ho notato che soprattutto in Italia c’è il concetto che la donna deve avere dei canoni sennò non può lavorare in tv“ ha poi spiegato. “Una donna può piacere anche essendo diversa dalla “donna ideale” che tutti hanno in testa. La bellezza più importante è quella interiore” ha concluso, sperando che il suo messaggio sia arrivato forte e chiaro.

Isolde Kostner ha fatto chiarezza su Ilary Blasi, ma la conduttrice almeno per il momento ha preferito non replicare di fronte a queste dichiarazioni.