“Adesso dico quello che penso davvero di te”: Andrea Cerioli rompe il silenzio su Ignazio Moser

Andrea Cerioli dopo l’Isola dei Famosi è venuto allo scoperto: rivelando che cosa pensa davvero di Ignazio Moser.

Andrea Cerioli ha scelto di mettersi in gioco all’Isola dei Famosi e la sua forza di volontà è stata premiata dal pubblico del piccolo schermo che nonostante non lo ha eletto come proprio vincitore, preferendo consegnare tale titolo ad Awed, lo ha reso il primo finalista dell’edizione di Ilary Blasi.

Poco importa però se non è riuscito a portarsi a casa la vittoria, in quanto l’ex tronista di Uomini e Donne ha realizzato che a casa ha portato qualcosa di molto di più di un semplice titolo. Di che cosa stiamo parlando? Dell’amicizia con Ignazio Moser! I due, infatti, dopo l’esperienza fatta in Honduras, hanno legato sempre di più ed ora che sono tornati in Italia e man mano si stanno riprendendo da questa dura esperienza, Andrea Cerioli ha deciso di venire allo scoperto e di rivelare tutto quello che pensa davvero del fidanzato di Cecilia Rodriguez. Pronti per la sua confessione?

Ignazio Moser, Andrea Cerioli viene allo scoperto: “Vale più di tutto”

Andrea Cerioli non ha potuto nascondere di essere rimasto piacevolmente colpito dalla conoscenza con Ignazio Moser all’Isola dei Famosi e che mai si sarebbe aspettato di trovare un amico durante il corso di quest’esperienza. In quanto è sempre difficile trovare una persona che sappia trasmetterti determinati valori, fondamentali per qualsiasi rapporto al giorno d’oggi.

“Adesso mi prendo 5 minuti per scrivere quello che penso di te” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram. “Penso che al giorno d’oggi si viva in un mondo fatto di invidia, gelosia ed é davvero difficile incontrare qualcuno che ti trasmetta quel vero senso di amicizia, gentilezza, onestà” ha proseguito il compagno di Arianna Cirrincione. “E’ un qualcosa di così tanto raro, che alle volte si stenta a crederlo“ ha ammesso.

“Siamo stati insieme 50 giorni per 24 ore al giorno, non obbligati ma scegliendo di farlo, abbiamo dormito insieme, separati da tutti per poterci confidare la notte, le paure, i sogni, le storie” ha dichiarato sul noto social fotografico, dove ha mostrato qual è la prima cosa che ha fatto dopo l’Isola dei Famosi.

“Volevo solo dirti che essere mio amico é una cosa difficile, sono diffidente, il più delle volte ho la sensazione di incontrare gente troppo lontana da me” ha poi concluso per poi aggiungere: “Gente vuota… ho trovato un grande amico e per me, questo vale più di tutto il viaggio. Tutti quei sogni, quelle paure… sai che puoi contare su un amico in più. Ti voglio bene”.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Ignazio Moser, che sembra essere dello stesso parere del suo compagno di viaggio: “Andre, Andre sono proprio contento di averti incontrato!” ha risposto. “La tua bontà d’animo fa bene al mondo, mi ha fatto tanto bene sull’isola e mi farà ancora meglio nella vita reale! Ti voglio bene anch’io” ha concluso.

Andrea Cerioli e Ignazio Moser dopo l’Isola dei Famosi hanno stretto un vero e proprio rapporto di amicizia, che non è sfuggito nemmeno agli occhi di Awed, che nei commenti ha confidato che dopo questo scambio di parole gli è partita la “ship”.