Andrea Cerioli, rientrato in Italia dopo l’Isola dei Famosi , non ha resistito e l’ha fatto di nuovo. Le foto non mentono.

I mesi trascorsi sull’Isola dei Famosi 2021 non sono bastati ad Andrea Cerioli per dire definitivamente addio al suo vizio. Conclusa l’avventura in Honduras, dopo aver riabbracciato la fidanzata Arianna Cirrincione, non ha resistito ricascando nel vizio che non ha nascosto di avere.

Durante i primi giorni sull’Isola, oltre ad aver sentito la mancanza della fidanzata Arianna, della famiglia e del cibo, Andrea Cerioli che, inizialmente ha fatto fatica ad adattarsi alla vita da naufrago, ha ammesso di sentire profondamente la mancanza delle sigarette. Sull’Isola dei Famosi 2021, infatti, i naufraghi non possono fumare. Se alcuni concorrenti, dopo l’esperienza, riescono a smettere definitivamente di fumare, lo stesso non può dirsi per Andrea Cerioli che è ricascato nuovamente nel vizio.

Andrea Cerioli dopo l’Isola dei Famosi 2021 torna a fumare: la prova sui social

Andrea Cerioli ha ricominciato a fumare subito dopo la conclusione della finale dell‘Isola dei Famosi 2021 come potete vedere nella foto qui in alto in cui si lascia abbracciare e baciare dalla fidanzata Arianna Cirrincione che l’ha raggiunto in Honduras per l’ultima puntata. Dopo settimane senza sigarette, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha resistito ricominciando a fumare.

LEGGI ANCHE—>Ignazio Moser rifiuta di fare la proposta di nozze a Cecilia Rodriguez: la reazione di Belen stupisce tutti

Durante una delle puntate con Ilary Blasi, Cerioli aveva ammesso di fumare tanto. Dopo l’avventura in Honduras, pur avendo ricominciato, riuscirà a fumare meno? Rientrato in Italia insieme agli altri naufraghi che hanno affrontato un viaggio di ritorno da incubo, Andrea si sta godendo il relax di casa.

Su Instagram, oltre ad essersi lasciato andare ad una dedica per la fidanzata Arianna che potete vedere qui in basso, ha fatto un bilancio di quella che è stata l’esperienza in Honduras.

“Ti ricorderò con un sorriso grandissimo, con tanta malinconia e con una forza inspiegabile nel cuore. Ho pensato fosse giusto scriverlo con la mia mascherina rosa perché anche se a volte non sembra, sono davvero tenero dentro. Ti ricorderò per sempre come il mio più grande nemico, che nella notte… non lo so spiegare… Grazie di tutto maledetta isola“, ha scritto Andrea.