Vuoi pulire bene le bietole a coste senza troppa fatica? Se la risposta è sì, allora prova questi trucchi infallibili! Avrai un risultato perfetto in pochissimo tempo!

Per la buona riuscita di una ricetta, è importante selezionare bene gli ingredienti richiesti. Il secondo step, invece, consiste nel pulirli accuratamente, se necessario. Fatto tutto questo, si può passare poi alla cottura, su fiamma viva oppure nel forno.

Dalla terra arrivano i migliori alleati del nostro benessere. Basti pensare a frutta, verdura e ortaggi, ingredienti principali di tante ricette gustose. L’importante è seguire tutti i passaggi, per preservare al meglio le proprietà organolettiche.

Il consiglio è quello di utilizzare sempre alimenti freschi di stagione. Molti ortaggi non sono disponibili tutto l’anno. Le bietole a coste, per esempio, ci consumano a gennaio, febbraio, marzo, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Fanno bene alla salute. Sono facili da digerire e hanno spiccate proprietà diuretiche e rinfrescanti, perfette per chi soffre di cistite.

Forse non sai che le bietole a coste sono ortaggi antianemici, in virtù dei loro buoni livelli di acido folico e ferro. Sono perfetti per le diete ipocaloriche. Per ogni 100 gr di bietole ci sono soltanto 19 Kcal. Vediamo insieme quali sono i migliori trucchi per pulirle bene e in poco tempo.

Se fai così, puoi pulire senza fatica le bietole a coste

Le bietole (dette anche biete) fanno parte della famiglia delle barbabietole. Quelle a coste hanno foglie large e lunghe. La loro caratteristica principale risiede nel gambo: è bianco, carnoso e largo.

Ecco alcuni consigli pratici per pulirle bene.

Seleziona accuratamente i cespi – Acquista soltanto quelli con foglie verde brillante e con gambi duri.

– Acquista soltanto quelli con foglie verde brillante e con gambi duri. Usa queste astuzie per ravvivare foglie e gambi afflosciati – E’ un rimedio della nonna infallibile. Devi fare così: pratica un taglio alla base del cespo, per eliminare le foglie macchiate o danneggiate e la parte più dura del gambo. Metti le foglie in ammollo, per dure ore, in acqua fredda. Con questo procedimento, le tue bietole a coste saranno come appena raccolte!

– E’ un rimedio della nonna infallibile. Devi fare così: pratica un taglio alla base del cespo, per eliminare le foglie macchiate o danneggiate e la parte più dura del gambo. Metti le foglie in ammollo, per dure ore, in acqua fredda. Con questo procedimento, le tue bietole a coste saranno come appena raccolte! Lava bene e stacca una foglia per volta – Ovviamente partendo sempre dalla base del gambo, che pure va lavato accuratamente.

– Ovviamente partendo sempre dalla base del gambo, che pure va lavato accuratamente. Metti in ammollo le foglie, in acqua fredda – E poi scuotile una ad una, per rimuovere i residui di terreno.

– E poi scuotile una ad una, per rimuovere i residui di terreno. Ripeti il procedimento – Per 2-3 volte, cambiando l’acqua.

Per tagliarle, invece, ecco qual è la tecnica da seguire. Stacca le foglie partendo sempre dal gambo. Dividile a metà se sono troppo grandi. Elimina tutti i filamenti verdi dal gambo; devi sfilarli con le mani, proprio come fai con il sedano. Infine, taglia i gambi a metà o a pezzi, a seconda delle tue preferenze.

Vediamo adesso qual è il procedimento per cuocere bene le bietole a coste.

Utilizza una pentola capiente – E mettici dentro tutto, sia le foglie che i gambi.

– E mettici dentro tutto, sia le foglie che i gambi. Devi aggiungere – Un pizzico di sale grosso e non più di 3-4 dita d’acqua.

– Un pizzico di sale grosso e non più di 3-4 dita d’acqua. Occhio alla cottura – Si completa in 20 minuti, una volta raggiunta l’ebollizione. Di tanto in tanto, buca i gambi con una forchetta, per sentire se si sono ammorbiditi.

Quelli appena descritti sono tutti gli step da seguire per pulire, tagliare e scaldare bene le bietole a coste. Fatto questo, deciderai tu come cucinarle. Ci sono tante ricette gustose, facili e veloci. Hai soltanto l’imbarazzo della scelta!