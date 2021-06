Awed svela i retroscena sull’Isola dei Famosi: quello che nessuno ha mai osato confessare

Awed dopo la vittoria all’Isola dei Famosi ha deciso di rivelare quello che nessun altro concorrente prima di lui aveva osato dire.

Awed è il vincitore dell’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi, la prima che ha visto Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice. Il giovane youtuber è riuscito a sbaragliare la concorrenza e fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo. Pubblico che è curioso più che mai di scoprire tutti i retroscena relativi alla sua esperienza nel programma e lui, una volta tornato in Italia, non si è di certo tirato indietro e su Instagram, lasciando il box dedicato alle domande, ha deciso di rispondere a tutte le curiosità dei suoi fedeli sostenitori rivelando quello che nessun altro concorrente ha avuto il coraggio di dire.

Isola dei Famosi, Awed senza freni ammette: “Non lo rifarei. Non mi manca”

Simone Paciello, questo è il suo nome all’anagrafe, ha rivelato che non rifarebbe mai l’esperienza all’Isola dei Famosi. In quanto nonostante sia un’esperienza molto introspettiva, è davvero molto dura. Tant’è che se fosse stato eliminato, non avrebbe mai accettato di proseguire il suo percorso in solitaria come ha fatto Beatrice Marchetti per qualche tempo.

“L’Isola? Non la rifarei mai più“ ha svelato a bruciapelo. “Sono sincero, un bellissimo viaggio introspettivo a tratti spaventoso, ma non lo rifarei mai più” ha poi proseguito. “Se fossi stato eliminato e mi avessero proposto Playa Imboscadissima sarei tornato a casa“ ha ammesso per la prima volta dopo la fine della sua esperienza in Honduras.

LEGGI ANCHE –> Awed, foto con gli ex naufraghi dopo l’Isola: il dettaglio scatena il web

“Non mi manca la vita sull’isola, non mi manca il poter mangiare 25 grammi di riso al giorno” ha poi proseguito il giovane youtube, che di recente è stato protagonista di alcune precisazioni da parte della sua ex. “Non mi manca il non potermi lavare, il dormire per terra, il litigare per futili motivi e lo sporzionare il cocco“ ha ammesso, sottolineando ancora una volta quanto sia davvero difficile l’esperienza nel contesto televisivo in cui si è trovato per ben due mesi. Tant’è che quando sono arrivati i nuovi concorrenti, non l’ha affatto presa bene, capendo che il programma sarebbe durato molto di più di quello che in realtà pensava.

“Quando sono arrivati gli arrivisti ci sono rimasto malissimo, è stato il giorno peggiore della mia vita perché mentalmente iniziavo a calcolare quante puntate mancassero in base a quanti concorrenti arrivassero sull’isola” ha dichiarato. “5 nuovi concorrenti equivalevano a 5 nuove settimane“ ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Paciello (@awed__)

Awed dopo l’Isola dei Famosi si gode il suo ritorno alla normalità, non rimpiangendo affatto quello che ha lasciato.