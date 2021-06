L’ex fidanzata di Awed rompe il silenzio: cos’è successo realmente

L’ex, o presunta tale, fidanzata di Awed ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare tutta la verità sul loro rapporto.

Awed è il vincitore della prima Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Per questo motivo è comprensibile un certo interesse da parte del pubblico della rete di scoprire sempre nuovi retroscena e curiosità. A parlare della sua vita sentimentale, tanto chiacchierata durante il suo percorso in Honduras, ci ha pensato il settimanale Chi, che ha rivelato che prima della sua partenza Simone Paciello, questo è il suo nome all’anagrafe, avrebbe frequentato Giulia Laura Abbiati, la figlia del portiere del Milan, Christian Abbiati e non solo.

Secondo il settimanale la ragazza, dopo che lui è partito, avrebbe avuto il cuore infranto per la separazione in quanto i due si sarebbero detti definitivamente addio. Le cose però non sembrerebbero stare proprio così in quanto lei ha rotto il silenzio e ha raccontato la sua versione della storia.

Giulia Laura Abbiati smentisca la storia con Awed: “E’ surreale”

Giulia Laura Abbiati ha assolutamente smentito la presunta storia d’amore con Awed, affermando che il suo cuore non è stato affatto infranto e trova surreale che sia saltata fuori questa storia. Soprattutto se si considera che suo padre ha sempre fatto di tutto, durante il corso della sua carriera, per non essere uno dei protagonisti della cronaca rosa.

“Non ho mai messo in mostra la nostra breve frequentazione, non mi appartiene” ha dichiarato lei. “Stamattina però mi sono svegliata come ‘ex fidanzata di Awed con il cuore spezzato’ ed è molto ironico dato che entrambi sappiamo che di cuori infranti non ce ne sono stati, anzi” ha poi spiegato. “È inoltre surreale che mio padre, uomo che ha costruito una carriera intera nell’ombra della sua riservatezza, si trovi inserito in questo patetico gossip di sua figlia con un ragazzo a lui nemmeno mai presentato! “ ha poi ribadito, prendendo le distanze da quanto trapelato nelle scorse ore sul suo conto. “Capisco che tutto fa gioco, ma non pensavo si potesse arrivare davvero a tanto. Ah cosa più importante, vi rassereno sul mio cuore che, oltre a essere intatto, è anche pienamente occupato.”

Awed, nonostante sia tornato attivo sui social, non ha ancora commentato il gossip che lo vede protagonista e probabilmente sceglierà di non pronunciarsi a riguardo, visto che il mondo della cronaca rosa non gli è mai appartenuto, ma potrebbe sempre stupirci.