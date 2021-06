Temptation Island 2021, coppie e tentatori: l’ex gieffina dice sì insieme al fidanzato

Temptation Island 2021 è pronto a partire, ma chi vedremo mettersi alla prova in questa nuova stagione dello show più amato dell’estate?

Temptation Island è senza dubbio uno dei programmi, se non il programma, più amati dell’estate degli italiani che ogni anno impaziente aspetta la sua messa in onda per vedere qual è il duro destino che spetta alle coppie che scelgono di mettere alla prova il loro amore. Lo show condotto da Filippo Bisciglia, salvo imprevisti o cambi di programma, dovrebbe partire il 30 giugno e i telespettatori sono più curiosi che mai di sapere chi sono i personaggi scelti quest’anno dalla produzione.

Gli autori del programma non si sono ancora sbilanciati a tal riguardo, ma un’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha dato la sua piena disponibilità a prendere parte il programma. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? La notizia riguarda Guenda Goria e il suo nuovo compagno Mirko Gancitano, che da qualche tempo a questa parte ha fatto breccia nel suo cuore.

Guenda Goria e Mirko Gancitano dicono sì a Temptation Island 2021

Guenda Goria, ai microfoni del giornalista Francesco Fredella per RTL, ha dato la sua piena possibilità di prendere parte a Temptation Island 2021. In quanto dopo l’esperienza fatta nella casa più spiata d’Italia, che non è stata affatto una passeggiata in riva al mare, tutto è in discesa. L’unico problema per lei sembrerebbe essere la gelosia del suo compagno. Geloso anche dei suoi ex fidanzati, ma anche lui si è detto disponibile a mettere la prova il loro sentimento al programma di Filippo Bisciglia.

LEGGI ANCHE –> Guenda Goria fa un’amara confessione sul suo passato e spiazza tutti (Intervista)

“Certo, io parteciperei a Temptation Island” ha ammesso senza indugio la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. “Sono aperta, figurati, pronta, dopo il Grande Fratello Vip“ ha ammesso, sottolineando la difficoltà provata durante la precedente esperienza.

“Sarei aperta ad un’esperienza come questa. Questi reality sono delle bellissime prove di vita, quindi sì. Però il problema sarebbe Mirko che mi chiederebbe un falò dopo cinque minuti” ha poi ammesso. “Lui dice che è il contrario? No, lui è gelosissimo. Ha anche una gelosia retroattiva nei confronti dei mie ex” ha poi concluso.

È tempo di estate, è tempo di mettere alla prova il proprio amore, è tempo di partire per un nuovo viaggio nei sentimenti con #TemptationIsland! Ci vediamo PROSSIMAMENTE su Canale 5 🌴 😎 pic.twitter.com/GXQCZfSvEB — Temptation Island (@TemptationITA) May 19, 2021

Guenda Goria si è candidata per Temptation Island 2021, ma tutte le coppie di Filippo Bisciglia sembrerebbero essere già state scelte, considerando che prima di approdare nel famoso villaggio dovranno sottoporsi ad un periodo obbligatorio di quarantena, ma staremo a vedere perché i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.