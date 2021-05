Guenda Goria fa un’amara confessione sul suo passato e spiazza tutti (Intervista)

Guenda Goria ha fatto un’amara confessione sul suo passato a CheDonna. La figlia di Maria Teresa Ruta si è raccontata come non mai.

Guenda Goria non ha di certo bisogno di presentazioni. La figlia di Maria Teresa Ruta ha incantato il pubblico del piccolo schermo durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, facendosi conoscere anche da quei telespettatori poco avvezzi al mondo del teatro che hanno saputo apprezzarla in una veste del tutto diversa.

Ai nostri microfoni, però, Guenda ha fatto un’inedita confessione sul suo passato. Confessione che il pubblico non avrebbe mai immaginato. In quanto la Goria è sempre apparsa alta, bionda e bella, ma anche lei, proprio come molte coetanee, purtroppo , è stata vittima di body shaming. In un’inedita intervista, la Goria ci ha mostrato un lato inedito del suo vissuto lanciando un importante messaggio a tutte quelle ragazze che si ritrovano, o si sono ritrovate, a dover fare i conti con questa problematica che attraverso i social si dilaga sempre di più.

Guenda Goria a CheDonna rivela: “Sono stata vittima di Body Shaming”

Guenda Goria, oltre a parlare del periodo difficile che ha dovuto affrontare durante il corso della sua adolescenza, però ci ha raccontato anche dei suoi progetti futuri, rivelando a quali programmi prenderebbe parte volentieri. Ovviamente si tratta di trasmissioni che le permetterebbero di poter sfoggiare, a differenza dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia, le sue doti artistiche che è riuscita ad affinare grazie alla sua importante carriera teatrale.

Senza dimenticare alcune riflessioni in merito all’esperienza al GF Vip e all’Isola dei Famosi perché sì, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, Guenda ha preso parte anche a questo reality ma molto tempo fa. Quando al timone della trasmissione c’era ancora Simona Ventura e lei era giovanissima, ma nonostante tutto grazie alla sua grinta e tenacia è riuscita a classificarsi ai primi posti tra le preferenze del pubblico.

Infine, ma non per importanza, Guenda Goria ci ha parlato del suo nuovo fidanzato. Il ragazzo che è riuscito a fare breccia nel suo cuore.