Qualche sgarro di troppo, qualche cenetta o spuntino troppo calorico vi ha fatto aumentare di peso? Non preoccupatevi ecco i segreti per perdere 2 kg in poco tempo.

Hai preso solo 2 kg e non sai come rimediare? Un pò tutte andiamo subito in panico quando il peso corporeo aumenta, quando ci concediamo troppi sgarri e di conseguenza non appena si sale sulla bilancia o si prova ad indossare un abito della stagione precedente ed entra con fatica si va in totale crisi. Ma nulla di irrimediabile vi trovate difronte ad una situazione comune a tutte e poi si parla di soli 2 kg e non di 10 kg!

Allora noi di ChecDonna possiamo svelarvi qualche piccolo trucco per poter perdere peso 2 kg in poco tempo e soprattutto senza stressarsi troppo.

Come perdere 2kg in poco tempo: ecco i segreti

Siamo in procinto della stagione estiva, il mare il sole, la prova costume è imminente. Non solo, se dopo il cambio stagione avete provato ad indossare i capi dell’anno precedente e notate che vanno più stretti o il bottone del pantalone si chiude con fatica! Non dovete fare altro che seguire qualche piccolo trucco così da perdere solo 2 kg in poco tempo.

Visto che si tratta di pochissimi chili non occorre farsi prendere dal panico e dallo stress perchè potrebbe essere solo deleterio per voi stessi, mai andare di fretta!

Infatti il consiglio è di non andare di fretta ma è necessario concentrarsi sull’alimentazione da seguire ed è necessario però svolgere una regolare attività fisica.

Sicuramente parlarne con il nutrizionista o dietista sarà la scelta migliore, chi meglio di lui potrà esservi di aiuto. Ma se volete provare a cimentarvi da sole potete provare questi semplici astuzie e noterete qualche piccolo cambiamento.

Va fatta una premessa non bisogna essere troppo rigidi con se stessi, potrebbe essere solo deleterio e non riuscirete poi a perdere peso. Il segreto sta nel purificare il proprio organismo, innanzitutto si deve puntare l’attenzione su cibi salutari sazianti, bere tanta acqua e non solo concedersi del tempo libero per fare dello sport.

Sicuramente il nostro organismo ha bisogno d tutto quindi mai abolire totalmente dalla dieta carne, pesce e pasta, basta prestare attenzione alle quantità e qualità. Quello che incide sul dimagrimento non è solo la scelta degli alimenti da portare a tavola ma anche la preparazione. Il metodo di cottura scelto per non parlare dei condimenti è di grande aiuto.

Tra una fetta di petto di pollo arrostito e una cotoletta fritta sicuramente la prima è una scelta più salutare e poco calorica.

Ecco un esempio di dieta dimagrante da seguire.

-Colazione. Mai omessa perchè vi deve fornire il carburante giusto per affrontare al meglio la giornata. Quindi non appena vi svegliate bevete una tazza di acqua e poi dopo concedetevi una colazione scegliendo alimenti ricchi di fibre e proteine, si sa che entrambi contribuiscono ad accelerare il metabolismo. Perchè è così importante?

Accelerando il metabolismo vi sentirete più sazi a lungo. Potete optare per una tazza di latte parzialmente scremato o del latte vegetale accompagnando con dei cereali come avena, orzo, segale o riso, apportando così i carboidrati che sono il carburante per il nostro organismo. Potete gustare un piatto di pasta sostituendo quella di grano con quella integrale o riso. Questi contengono carboidrati, indispensabili per fornire l’energia giusta per iniziare la giornata. In alternativa al latte potete optare per il un vasetto di yogurt greco a cui potete aggiungere della frutta fresca di stagione.

-Pranzo. Optate per un piatto di pasta magari integrale o del riso condito con carote crude, pomodori, senza eccedere con il condimento. Ma se preferite il secondo piatto potete optare per una fetta di tacchino o pesce fresco alla griglia o alla piastra (circa 150 g) accompagnando con delle verdure grigliate o cotte al vapore. Dovrete condire il tutto con poco olio extravergine d’oliva, gustate il tutto con una fetta di pane integrale di un peso massimo di 40 g.

-Cena. Anche una bella insalata mista sempre senza esagerare. Provate un’insalata con lattuga, tonno sgocciolato, carote e noci, evitate le patate.

Gli spuntini sono concessi mai rinunciare, vi faranno arrivare non affamati ai pasti. Il menù varia ecco qualche idea da cui prendere spunto

Ricordate di bere almeno 2 litri di acqua al giorno evitando acqua gassata, bevande zuccherate e alcoliche. Inoltre se il vostro obiettivo è di perdere chili non dovete assolutamente concedervi troppi sgarri soprattutto evitate quindi di cenare fuori casa o concedervi troppi aperitivi.