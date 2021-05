Hai mai provato il mascara Monsieur Big di Lancôme? Noi si e ti diciamo se ci è piaciuto o abbiamo deciso di scartarlo.

“Incontra Monsieur Big. Dimentica tutti gli altri”

Così il sito internet di Lancôme presenta il suo mascara volumizzante, quello con cui promette di regalare dodici volte più volume alle nostre ciglia.

“ZERO GRUMI, ZERO SBAVATURE, ZERO RITOCCHI: la formula innovativa scivola facilmente sulle ciglia e le lascia perfettamente volumizzate fino a 24 ore. I suoi pigmenti ultra black donano un perfetto finish nero intenso.”

Aspettative non da poco dunque su questo prodotto ma poi saprà mantenerle? Noi lo abbiamo messo alla prova e abbiamo tratto le nostre conclusioni. Scoprile continuando a leggere qua sotto.

Text me: Monsieur Big di Lancôme

Per l’appuntamento di questa settimana con il nostro format di “collaudo” dei prodotti make up più famosi, Text me, abbiamo messo alla prova Monsieur Big di Lancôme, mascara volumizzante dal costo di 27,50 euro.

Lo abbiamo indossato e poi abbiamo proceduto con la nostra giornata: lavoro, uscite, pranzi, cene… lui come si sarà comportato?

L’esito finale ve lo sveleremo naturalmente nel video qua sotto, incorporato direttamente dal nostro canale Instagram. Intanto però possiamo anticiparvi che all’applicazione non ci aveva proprio conquistato: quello “zero grumi” è la prima aspettativa disattesa. Le ciglia apparivano cariche di piccoli accumulo di prodotto, sebbene molto nere avevano perso definizione e piega: l’effetto finale era dunque molto appesantito e, nonostante interventi con scovolini puliti e affini, la situazione sembrava proprio destinata a non risolversi.

L’effetto volumizzante era però innegabile e restava da valutare la performance lungo la giornata, proprio come avevamo fatto con tutti gli altri prodotti come il correttore OhMyLove di ClioMakeUp (cliccate sul prodotto per scoprire se ci aveva conquistato oppure no).

Come è andata allora questa volta? Avremo poi cambiato idea strada facendo sul mascara Monsieur Big di Lancôme? Scopritelo seguendo il video qua sotto oppure andando sul nostro profilo Instagram. Buona visione e al prossimo Text me!