Se volete perdere peso potete puntare ad accelerare il metabolismo. Scopri quali sono i trucchi da seguire.

La voglia di perdere peso è quello che desiderano tantissime donne quando si notano i chili di troppo, ma non sempre si riesce nel proprio intento. Non è poi così semplice e soprattutto veloce perdere peso, richiede sforzi e sacrifici e non solo, è necessario seguire una dieta sana e specifica. Ma talvolta potrebbe accadere che nonostante tutto non si riesce a perdere peso, ma se si vuole farlo in fretta è necessario velocizzare il metabolismo basale. Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo consiglio su come accelerare velocemente il metabolismo.

Come accelerare velocemente il metabolismo

Quando si decide perdere peso è necessario affidarsi ad un nutrizionista, non fare una dieta fai da te per non incorrere in sbagli. Il medico studierà la dieta in base all’età, forma fisica, stile di vita e abitudini, quindi adatta a voi.

Ma quando si vogliono perdere chili presi in pochissimo tempo si dovrebbe accelerare il metabolismo, basta seguire qualche piccolo trucco. Il metabolismo si può aumentare in diversi modi anche con l’alimentazione, infatti scegliendo una dieta perfetta che si basa su una corretta alimentazione è il passo giusto da fare. Sicuramente alcuni alimenti ci possono aiutare, vediamo quali.

Ad esempio sono da preferire i cereali integrali come avena, orzo, segale o riso, apportando così i carboidrati che sono il carburante per il nostro organismo. Potete gustare un piatto di pasta sostituendo quella di grano con quella integrale o riso, ma anche la colazione potete gustarla con i cereali integrali. Quando preparate i piatti prediligete le spezie per insaporire invece di utilizzare il sale. Anche se sono piccole ma le spezie hanno diverse proprietà benefiche che non immaginate neanche di quanto possano influenzare sull’accelerazione del metabolismo. Inoltre le spezie aumentano il senso di sazietà, scoprite tutti i benefici delle spezie.

Tra gli alimenti che aiutano tantissimo ad accelerare il metabolismo ci sono quelli che contengono gli acidi grassi omega 3, acidi grassi essenziali che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare, quindi devono essere introdotti con la dieta. Quindi potete optare per la frutta secca, pesce come il salmone, il tonno, lo sgombro, germe di grano. L’assunzione di grassi salutari aiutano tantissimo ad accelerare il metabolismo.

Concedetevi anche una tazza di tè verde, magari da gustare durante il giorno oppure la mattina a colazione invece del latte o caffè. L’unico consiglio se dovete perdere peso non è consigliabile unire lo zucchero. Il tè verde apporta tantissimi benefici, aiuta ad eliminare il grasso, scoprite la dieta brucia grassi con il tè.

Non dimentichiamo i legumi, come lenticchie, ceci e fagioli che li potete gustare a zuppa, all’insalata e non solo anche una buona vellutata.

Non solo l’alimentazione aiuta ad accelerare il metabolismo, ma anche svolgere una regolare attività fisica può aiutare. Si sa che è importantissimo seguire uno sport regolarmente, potete non solo fare una passeggiata durante il giorno, nuotare, correre, fare la cyclette e lo spinning. Sicuramente lo sport che aiuta tantissimo ad accelerare il metabolismo è l’aerobica, per un semplice motivo si bruciano diverse calorie. Ma anche seguire corsi di yoga e pilates sono utili ed efficaci, anche se per molti è importante fare degli sforzi eccessivi per perdere peso. Anche la combinazione di corsi di aerobica con una passeggiata o cyclette sarebbe ideale. Qualsiasi tipo di attività fisica aiuta l’importante è essere costanti e associare una dieta sana e bilanciata.

Questo sono consigli ma si sa che è necessario parlare con il medico così da seguire una dieta sana e mirata e non solo affidatevi da personale esperto quando svolgete uno sport così da combinare le due cose correttamente.