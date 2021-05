Biscotti avanzati e sbriciolati, possono trasformarsi un buonissimi dolcetti per le nostre feste i celebri Cake pops



Si presentano come colorati lecca lecca, ma hanno il gusto di buonissimi biscotti al cioccolato.

Sono loro, i cake pops, perfetti per le feste dei nostri bambini ma anche solo per fare loro una gradita sorpresa durante una merenda. Non stupiamoci però se anche gli adulti ne andranno matti perché chi di noi non vuole tornare bambino?

Cake pops, un’ottima ricetta di riciclo

La versione di cake pops che proporremo oggi è certamente più leggera rispetto alla ricetta classica perché non avrà l’uovo e non avrà nemmeno la crema. Ma tranquilli, anche questa versione sarà ottima nel gusto e più sicura per i bambini perché non avremo l’uovo crudo.

Una ricetta non proprio velocissima perché richiede 40 minuti circa di preparazione.

Ingredienti

500 g biscotti secchi anche sbriciolati

160 g zucchero

150 g burro

500 g cioccolato fondente

60 cacao amaro

120 ml latte

frutta secca

zuccherini colorati

bastoncini per il gelato

Preparazione

Sbricioliamo i nostri biscotti mettendoli in un mixer oppure in un robot da cucina. A questo punto aggiungiamo il burro che avremo ammorbidito prima, lo zucchero, il cacao e il latte.

Dobbiamo amalgamare bene il tutto e a questo punto formiamo delle palline con il composto. Le nostre palline devono essere grandi all’incirca come una noce e dobbiamo disporle tutte su un vassoio.

Quindi sciogliamo nel forno microonde (o se preferiamo a bagnomaria) il nostro cioccolato fondente e immergiamo prima dentro la punta del bastoncino che sarà lo stecco del nostro cake pop . A questo punto infiliamo i bastoncini dentro la pallina e facciamo raffreddare le palline con il bastoncino almeno 1 ora in frigo.

Quando le palline saranno fredde e il bastoncino solidificato, sciogliamo nuovamente il nostro cioccolato fondente e versiamolo in un recipiente alto e stretto in modo da immergere completamente la nostra pallina.

Dopo di che, battiamo in modo leggero la pallina per far togliere il cioccolato in eccesso e cospargiamo il nostro lecca lecca di biscotto con zuccherini o frutta secca oppure cocco. A questo punto facciamo raffreddare i nostri cake pops in frigo infilzandoli in un pezzo di polistirolo fino al servizio.