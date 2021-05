Federica Panicucci meravigliosa in abito lungo e make up da star. Proviamo a copiare il suo trucco per risplendere proprio come lei.

Lo smokey eyes si fa più intenso ma anche più contenuto, le labbra si tingono di un rosso un po’ vintage dall’effetto specchiato, la pelle è semplicemente perfetta, ombrata solo da un velo di terra. Risultato? Il make up di Federica Panicucci è degno del miglior red carpet.

Se dunque siete in procinto di prender parte a una cerimonia o magari vi accingete a vivere una cena o una serata per voi particolarmente importanti questo potrebbe essere il look su cui puntare. Proviamo allora a replicarlo insieme, non si sa mai quando potrebbe comparire un tappeto rosso all’orizzonte.

Copiamo il make up da red carpet di Federica Panicucci

Se look da gran sera deve essere non si può che partire da una pelle di porcellana. In questo caso l’uso di un primer potrebbe fare la differenza, conferendo alla pelle un aspetto levigato, privo di pori troppo evidenti e soprattutto pronto a catturare fondotinta e correttore per non lasciarli andare più via. Make up così infatti sono fatti per durare a lungo e un prodotto come The POREfessional diBenefit (44ml per 61,00 euro) garantirà una longevità impareggiabile.

Passiamo poi al nostro fondotinta di fiducia, al correttore e immancabilmente alla cipria. Su quest’ultimo prodotto vi consigliamo di non lesinare: anch’esso infatti garantirà la longevità del vostro make up e un finish opaco della base proprio come quello sfoggiato da Federica Panicucci. Noi a tale scopo consigliamo la CLOSE-UP SMOOTHING PRESSED POWDER di Nabla Cosmetics (22,00 euro)

Fatta la base largo al trucco occhi. In primis sopracciglia superdefinite e poi via allo smokey eyes. Quell’odio Federica Panicucci è molto contenuto quindi non superiamo troppo la palpebra mobile con la sfumatura. La base è nera ma poi la sfumatura finale è viola proprio come il vestito della presentatrice. Il segreto dunque sarà proprio riproporre questo gioco di colore, inserendo una nuance che riprenda quella dell’outfit nella sfumatura finale dell’occhio.Tanto mascara alla fine concluderà al meglio il look degli occhi.

E le labbra? Un rosso intenso, con contorno labbra e gloss finale perdere volume e luce al tempo stesso. Scegliete un rosso che ben si intoni al vostro incarnato: noi suggeriamo due classici MAC, Ruby Woo e RussianRed, il primo più adatto a incarnati freddi e il secondo perfetto per incarnati dal sottotono giallo (20,00 euro)

Un tocco di terra concluderà poi il make up al meglio, donando tridimensionalità al volto e un effetto scolpito molto seducente.

Il look è servito, ora manca solo il red carpet.