Stile comfy con Veronica Ferraro e la sua linea “Not After Ten”!

Chi lo dice che non si può essere trendy in top e leggings? Oggi vedremo come essere stilose utilizzando un completo da jogging che non può sfuggirti. Ecco a voi la linea “Not after ten” della bella Veronica Ferraro.

Oggi è domenica, e si sa, la domenica è il giorno in cui ci riposiamo, spegniamo il computer e insieme ad esso premiamo il pulsante off del nostro cervello. Non dobbiamo pensare a nulla: impegni, bambini da portare a scuola, pratiche di lavoro. Oggi non esiste nulla di ciò.

Però quando arriva la domenica abbiamo il pensiero di come doverci vestire: quale outfit fa al caso nostro e quale si addice di più al nostro gusto e fisicità. Abbiamo quasi il dovere di doverci vestire di tutto punto, ma non è così. Perché invece non possiamo indossare un top e leggings, una sneakers e farci delle belle passeggiate al mare o nel centro città?

In risposta a questa domanda c’è…il Look of the Day di quest’oggi, che vi risolverà ogni dubbio! Avete il sacrosanto diritto di vestirvi come meglio credete!

In più, se avete necessità di comodità, ho per voi la soluzione giusta. Quale? I nuovi completi da jogging dell’influencer italiana Veronica Ferraro “Not after ten”!

L’influencer ha da poco lanciato la sua linea di abbigliamento da jogging che prende per l’appunto il nome di “Not after Ten“. È una linea composta da set cordinati in tinta unita di vari colori che comprende top aderente sportivo e due modelli di leggings, uno taglio ciclista e l’altro più lungo, fino alla caviglia. In questo momento il set da joggings è possibile acquistarlo su Yoox.

Chiaramente, noi che siamo delle fashion victim a tutti gli effetti, non possiamo però “solo” indossare un top e leggings, ma conoscendo tutti i trend e gli stili del momento sappiamo perfettamente rendere un completo comfy inizialmente da palestra perfetto per un red carpet!

Siete pronte? Partiamo allora con la guida di stile di CheDonna che vi permetterà di indossare un completo da jogging, essere comode, ma sempre con stile!

Abbigliamento comfy con i completi “Not after ten” di Veronica Ferraro. Ecco alcuni facili consigli su come abbinare perfettamente un top e un leggings e rendere il tutto super trendy!

Partiamo subito con un elenco di outfit molto trendy che ruotano intorno ai completi “Not after Ten”:

giacca in pelle : uno degli abbinamenti basici, ma sempre top, da realizzare con un cordinato top corto e leggings ciclista, è quello di chiudere il tutto con una giacca modello chiodo in pelle. Abbinate il vostro outfit ad una sneakers, magari colorata, e sarete perfette per trascorrere una giornata in comodità! Questo look, ad esempio, è stato sfoggiato dalla bella e giovane Veronica Ferraro e postato nel suo feed di Instagram. Scelta semplice, ma efficace!

blazer doppio petto in principe di galles : avete una giacca importante e non sapete come abbinarla? Facile: indossate la vostra giacca lunga blazer preferita, poi indossate il vostro top sportivo e leggings, preferibilmente ciclista, accessoriate il look con una cinta griffata in punto vita e chiudete il vostro outfit con un sandalo con tacco gladiator! Così avrete reso un abbinamento sportivo perfetto per un pranzo romantico vista mare!

camicia oversize: anche questo è uno dei capi più versatili della moda primavera/estate 2021. Indossate il vostro completo "Not After Ten" e poggiate sopra, magari aperta, la vostra camicia di cotone oversize, bianca o mille righe bianca-azzurra. Abbinate un ankle boot con punta quadrata e poggiate sulle spalle il vostro chiodo in pelle preferito. Un perfetto look da aperitivo con le amiche!

tacco sabot e cinta con pendenti: questo è il look che sta spopolando tra le influencer ed è adatto per le vostre serate più romantiche. Utilizzate il vostro set, magari scegliendolo in nero, con il leggings lungo fino alle caviglie. Poggiate sopra una giacca sempre nera strutturata. In vita, non sopra la giacca ma sopra il leggings, utilizzate una cinta in oro con i ciondoli (nuovo must-have in fatto di accessori) e chiudete il tutto con un sabot con tacco a spillo, da scegliere sempre nero. Il look total black è sempre una certezza!

Da notare è la campagna pubblicitaria della linea della influencer Veronica Ferraro: anche per questo brand c’è da elogiare la scelta delle modelle di fisicità e taglie diverse. In questo modo la linea di abbigliamento diventa più “reale”, accessibile a tutti e più inclusiva.

Sicuramente da parte del brand esiste questa volontà di elogiare tutte le fisicità, perché ricordiamolo sempre: ogni donna è bella, per quello che siamo e per come siamo! Si nota anche dalle frasi riportate sull’etichette dei capi, che cito testualemente: “Honor yourself, wake up early, enjoy sunrise, exercise, protect your energy, never beg anyone to stay, stop overthinking, you’ll look amazing in this”. Tradotto: ” Onora te stessa, svegliati presto, goditi l’alba, allenati, proteggi la tua energia, non pregare nessuno per restare, smetti di pensare troppo, sarai stupenda in questo completo”. Oltre ai capi, si acquista con questo brand un lifestyle: quello di elogiare sempre noi stesse, di volerci bene e di non pensare a quello che ci dicono gli altri. Anche per te Veronica Ferraro, ben fatto!

La guida di stile di CheDonna in fatto di abbigliamento comfy termina qui.

Indossate il vostro outfit più comodo e accessoriatelo come più vi piace: sono sicura che vi sentirete al top!

Emanuela Cappelli