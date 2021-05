Il sabato Look of the Day di CheDonna è dedicato al mondo del web e agli outfit delle influencer da non farsi sfuggire. Di chi parleremo oggi? Di un influencer che conta 3,4 milioni di follower su Instagram. Stiamo parlando di Leonie Hanne!

La bella e brava Leonie Hanne, per chi non la conoscesse, è un influencer, modella e blogger tedesca, che attualmente vive a Londra. Il suo senso spiccato per la moda, gli abbinamenti trendy e colorati che porta con disinvoltura e la sua simpatia e leggerezza con cui comunica con i suoi follower, hanno fatto di lei un influencer molto amata e seguita.

Per questo motivo, oggi, ho deciso di proporvi un suo street look, analizzarlo in fatto di stile e trend, e poi ricrearlo, ponendo però delle modifiche che semplificheranno il look. Come sempre, vi mostrerò una piccola selezione di capi molto simili a quelli indossati dall’influencer, facili da acquistare perché a basso costo e tutti dello stesso brand. Quale? Bershka!

Allora partiamo subito con il Look of The Day del sabato insieme a Leonie Hanne e i capi di Bershka!

Sabato Look of the Day: influencer Leonie Hanne. Riproponiamo il suo outfit con i capi di Bershka e studiamo insieme gli stili e i trend utilizzati!

Analizziamo intanto l’outfit proposto in questa guida di stile di CheDonna, postato qualche giorno fa dalla bella Leonie Hanne:

i capi : la giovane influencer indossa un cappotto leggero camel taglio oversize lungo fino alle caviglie, un top rosa pesca aderente portato dentro ai pantaloni, i quali sono anch’essi camel, larghi fino a coprire la scarpa e con pinces sul punto vita. Come scarpe indossa un paio di Air Jordan 1 di color rosa pesca e beige, il tutto chiuso con una handbag intrecciata di Bottega Veneta rosa pesca.

: la giovane influencer indossa un cappotto leggero camel taglio oversize lungo fino alle caviglie, un top rosa pesca aderente portato dentro ai pantaloni, i quali sono anch’essi camel, larghi fino a coprire la scarpa e con pinces sul punto vita. Come scarpe indossa un paio di Air Jordan 1 di color rosa pesca e beige, il tutto chiuso con una handbag intrecciata di Bottega Veneta rosa pesca. i colori : tutto l’outfit è composto da soli due colori . Rosa pesca e camel. Il camel è un colore neutro, adatto sia alla primavera che all’inverno. Il rosa pesca è un colore tendenzialmente primaverile, di moda in quanto colore pastello. La scelta di questi due colori è perfetta perché il camel rende l’abbinamento casual ma formale, il rosa pesca, essendo un tono caldo, fa risaltare i colori della blogger Leonie, la sua carnagione molto chiara e candida e i suoi capelli biondo platino. Il rosa pesca è un ottimo colore da utilizzare in primavera, soprattutto per chi ha, come la protagonista di questo Look of the Day, la carnagione molto chiara.

: tutto l’outfit è composto da soli . Rosa pesca e camel. Il camel è un colore neutro, adatto sia alla primavera che all’inverno. Il rosa pesca è un colore tendenzialmente primaverile, di moda in quanto colore pastello. La scelta di questi due colori è perfetta perché il camel rende l’abbinamento casual ma formale, il rosa pesca, essendo un tono caldo, fa risaltare i colori della blogger Leonie, la sua carnagione molto chiara e candida e i suoi capelli biondo platino. Il rosa pesca è un ottimo colore da utilizzare in primavera, soprattutto per chi ha, come la protagonista di questo Look of the Day, la carnagione molto chiara. lo stile: possiamo definire lo stile di questo outfit “sporty chic”, in quanto ci sono elementi classici, come il cappotto lungo oversize, i pantaloni a vita alta con pinces, e l’utilizzo del color camel. Possiamo però aggiungere l’aggettivo “sporty” grazie all’utilizzo di una delle scarpe da ginnastica più trendy del momento, le Air Jordan 1.

Leggi anche: Giovedì Look of the Day Sporty Chic!

Abbiamo analizzato il look dal punto di vista strutturale e stilistico, ma vi avevo promesso una selezione di capi per ricrearlo dalla testa ai piedi. Allora, ecco qui i capi che ho selezionato solo ed esclusivamente per voi, tutti acquistabili dal vostro negozio Bershka più vicino o comodamente dal vostro smartphone:

giacca in lino lunga ai fianchi doppio petto . Ho scelto per voi una colorazione beige, più primaverile e sicuramente più versatile rispetto al cappotto utilizzato da Leonie Hanne. Prezzo € 39,99

. Ho scelto per voi una colorazione beige, più primaverile e sicuramente più versatile rispetto al cappotto utilizzato da Leonie Hanne. Prezzo € 39,99 top a costine rosa pesca . Questo crop top a costine con scolatura all’americana è molto simile a quello indossato dalla nostra influencer. Avere nell’armadio dei top del genere è molto utile poiché si possono utilizzare sia in outfit sportivi, ad esempio con uno shorts di jeans, oppure come sotto giacca. Prezzo € 9,99.

. Questo crop top a costine con scolatura all’americana è molto simile a quello indossato dalla nostra influencer. Avere nell’armadio dei top del genere è molto utile poiché si possono utilizzare sia in outfit sportivi, ad esempio con uno shorts di jeans, oppure come sotto giacca. Prezzo € 9,99. pantalone vita alta camel, flare, lungo fino alle caviglie, con pinces sul punto vita . Il pantalone che ho selezionato per voi è veramente identico a quello utilizzato nel post dalla blogger tedesca. Anche questo è un capo da tenere nell’armadio tutto l’anno perché lo potete abbinare veramente con tutto! Prezzo € 35,99.

. Il pantalone che ho selezionato per voi è veramente identico a quello utilizzato nel post dalla blogger tedesca. Anche questo è un capo da tenere nell’armadio tutto l’anno perché lo potete abbinare veramente con tutto! Prezzo € 35,99. sneakers con suola rialzata sul tallone, base bianca con inserti colorati sui toni del bluette, verde acido e rosa. Questa scarpa è un po’ diversa da quella utilizzata nel post qui da noi analizzato, ma per una ragione ben precisa. Dato che il pantalone è molto lungo, una delle tip che vi consiglio è quella di utilizzare una scarpa da ginnastica che abbia una suola più alta del normale, in modo da slanciarvi di più e da non dover fare l’orlo ai pantaloni. Quest’anno sarà molto semplice trovare scarpe di questa tipologia, perché oltre ad essere molto comode, sono anche super funzionali ai nostri outfit oversize, come in questo caso. Prezzo € 49,99.

Leggi anche: Venerdì Look of the Day Sneakers old school!

Lo so, dispiace anche a me, ma anche per oggi il Look of the Day di CheDonna termina qui. Noi ci vediamo “virtualmente” ogni giorno alla stessa ora per commentare, studiare e analizzare tutto ciò che avviene intorno a noi riguardante la moda. Nell’attesa del nuovo Look of the Day sperimentate e create il vostro outfit basandovi su questa guida di stile. Mi raccomando: non dovete copiare, ma prendere spunto, rielaborare e creare qualcosa di vostro, personale e autentico!

Emanuela Cappelli