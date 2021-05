Il mondo s’inchina ai Maneskin dopo l’Eurovision: il sogno di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas

Il mondo s’inchina ai Maneskin dopo la vittoria dell’Eurovision 2021: il sogno incredibile di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi sono i quattro ragazzi che sono riusciti a fare il miracolo realizzando il sogno di portare la loro musica nel mondo e riportando in Italia l’Eurovision dopo una vittoria che mancava da 31 anni.

Dopo l’incredibile vittoria in rimonta su Francia e Svizzera, il mondo s’inchina ai Maneskin che, partiti da Via del Corso, a Roma, dove giovanissimi suonavano per raccogliere i soldi necessari per incidere il primo brano, sono arrivati sul tetto d’Europa.

Un sogno che sono riusciti a realizzare restando concentrati sul loro obiettivo, lavorando duramente giorno dopo giorno e studiando per migliorare come musicisti. E dopo aver conquistato l’Italia vincendo il Festival di Sanremo 2021 hanno sbancato Rotterdam vincendo l’Eurovision che, il prossimo anno, sarà organizzato dall’Italia come prevede il regolamento.

I Maneskin vincono, realizzano un sogno, fanno esultare l’Italia intera e il mondo li celebra dedicando loro titoli importanti. Il giorno dopo l’incredibile vittoria dei Maneskin, i più importanti giornali internazionali, dal “The New York Times” al “The Guardian” dedicano le prime pagine alla vittoria della band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

Breaking News: Italy won the Eurovision Song Contest, one of the first major global cultural events to be held since the coronavirus pandemic hit. https://t.co/hzKITCQWwG

— The New York Times (@nytimes) May 22, 2021