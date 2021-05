Mercoledì look of the Day: accessori griffati e personalizzati!

Nel mercoledì Look of the Day di quest’oggi si parlerà di accessori e di alcuni modelli trendy che non dovranno assolutamente mancare nel tuo portagioie. Vuoi sapere quali? Ecco a voi gli orecchini griffati e gli accessori personalizzati!

Il modo di vestire è sempre stato nella storia un segno di riconoscimento: distingueva le classi sociali, i ruoli, i generi e i paesi natii. Era molto semplice leggere una persona solo attraverso l’abbigliamento.

Successivamente, se pensiamo ad esempio agli anni del secondo dopo guerra o agli anni ’70, l’abbigliamento diventa il mezzo per affermarsi, per sancire un idea. Pensiamo per un momento all’uso dei pantaloni per le donne, oppure al “no bra movement“, movimento nato negli anni ’60 che consiste nel non indossare il reggiseno come simbolo del rifiuto dei tradizionali standard di femminilità. Oppure, rimanendo sempre in quegli anni, i pantaloni a zampa d’elefante, sfoggiati orgogliosamente anche dagli uomini, come simbolo distintivo tra la nuova generazione, che ripudiava le guerre e i conflitti in generale e “i matusa”, la generazione dei genitori, ferma a delle ideologie antiquate e non più adatte alle necessità delle nuove generazioni.

L’abbigliamento è tutto questo: è il racconto visivo del pensiero degli uomini nel corso della storia.

Ma non solo. L’abbigliamento, in generale come tutte le arti, è creatività. È volontà di creare qualcosa di nuovo, di lasciare il segno. La moda è anche una via di fuga, uno scudo con cui proteggersi ogni volta che serve.

Ed è proprio questo che i direttori creativi dei brand di lusso fanno ad ogni stagione: si immedesimano nell’animo degli eventuali acquirenti e provano a dedurre le necessità future.

Ma in un mondo in cui l’uso dei social ha preso il sopravvento, si è persa quella naturale creatività, che rendeva ognuno di noi un essere unico e inimitabile. Quando non sappiamo come vestirci, prendiamo il telefono, apriamo i social, vediamo un look e tentiamo di copiarlo. Ma quante volte alla fine di questo lavoro di “copiatura” non vi siete sentite a vostro agio?

Con la rubrica Look of the Day proviamo ogni giorno a spulciare i trend, attraverso le passerelle, il web e i social media, ma poi cerchiamo di mescolare il tutto, al fine di creare qualcosa di assolutamente autentico e originale.

Questa premessa ci porta ad oggi, al nostro Look of the Day! Perché? Sapete, perché gli accessori più trendy di questa stagione sono quelli…personalizzati! In un mondo dove la moda si appiattisce, gli accessori arrivano in salvataggio!

Abbiamo parlato abbastanza. Facciamo partire questo Look of the Day del mercoledì sugli accessori, e nello specifico gli orecchini griffati e gli accessori personalizzati!

Look of the Day del mercoledì: accessori. Orecchini griffati e accessori personalizzati!

Partiamo subito con gli accessori più trendy del 2021:

orecchini griffati : da anni i brand di alta moda, come Chanel , Gucci o Dior , fanno impazzire le fashion victim come noi grazie al loro contributo nel settore degli accessori. Pensiamo agli anni passati, ad esempio, alla collezione con api e insetti creata da Gucci, completamente in oro o pietre preziose, oppure ai classici orecchini a bottone con logo di Chanel, Tiffany o Gucci , che hanno impreziosito i nostri look degli ultimi anni. Continuando su questa scia, c’è stata un evoluzione. In fatto di orecchini, si passa dal logo in un formato “a bottone”, ovvero di quell’orecchino che rimane fermo al lobo dell’orecchio, a quello a pendente, con nome del brand scritto a caratteri cubitali. Ad esempio ha spopolato tra le influencer l’orecchino di Chanel, con il nome diviso tra i due orecchini: da una parte le lettere C-H-A, e dall’altra N-E-L. Questo accessorio, sicuramente dispendioso, resterà però un classico. Potrebbe diventare un ottimo regalo di compleanno da parte del vostro lui o della vostra lei! Oppure, da donne super indipendenti quali siamo, l’orecchino griffato è uno di quei gioielli che ci possiamo e dobbiamo autoregalare!

i: questo è il perfetto esempio di come nella moda ci sia bisogno di unicità, e quale miglior esempio se non personalizzare i propri accessori con nomi, frasi o iniziali? Ricordiamo l’iconica che in indossava una collanina in oro con il suo nome stilizzato. Oppure la stessa che indossa, al collo, varie collane con il suo nome o quello dei figli. Insomma, il nuovo trend è la personalizzazione! ha ideato una linea che si chiama che tratta appunto gioielli composti da oro e pietre preziose, a forma di lettera. Di tendenza è anche il bracciale, sempre in oro e brillantini, di , rigido, da personalizzare con il proprio nome. Ovviamente, non bisogna prendere dei finanziamenti per essere trendy: esistono dei modelli molto simili in acciaio, oppure potete farvelo creare dal vostro gioielliere di fiducia in argento, non spendendoci troppo! mollette griffate: sulla linea degli accessori griffati non si può non parlare delle mollette per capelli griffate. Ogni brand ha fatto le proprie: Prada, Chanel, Dior, letteralmente tutte. Ovviamente, anche queste si possono trovare nei negozi per accessori ad un costo decisamente più basso e con delle parole diverse. Queste potrebbero essere molto adatte alle vostre giornate estive o al mare!

Il Look of the Day del mercoledì si conclude qui. Provate a creare i vostri look aiutandovi con queste guide di stile, ma mostrando sempre il vostro carattere, gusto in fatto di moda e personalità. Allora si che sarete veramente uniche!

Emanuela Cappelli