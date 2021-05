“Dovrò operarmi”: l’annuncio dell’ex gieffina che nessuno si aspettava

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato che sarà costretta ad operarsi: “La malattia non sta migliorando”

Il pubblico del piccolo schermo ha imparato a conoscerla meglio durante la sua recente esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini e da quel momento non l’ha mai più abbandonata. Stiamo parlando di Guenda Goria, che in coppia con sua mamma Maria Teresa Ruta ha stregato i telespettatori, catturandoli con la sua classe ed eleganza. Elementi che la contraddistinguono tutt’ora e che le hanno permesso di fare breccia nei loro cuori.

Purtroppo però nelle scorse ore, la figlia di Maria Teresa Ruta ha fatto un’amara confessione sul suo profilo Instagram. Un fan le ha chiesto come stesse in questo periodo e Guenda, senza peli sulla lingua, ha ammesso che purtroppo non è un periodo molto sereno in quanto, dopo alcuni controlli medici, le hanno comunicato che sarà costretta a subire un intervento.

Non molto tempo fa, infatti, Guenda Goria aveva confidato che le era stata diagnosticata la endometriosi e purtroppo la malattia, da quel momento, non ha subito alcun miglioramento.

Guenda Goria: come sta ora dopo la diagnosi di endometriosi

Guenda Goria ha ammesso sul suo profilo Instagram, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, che sarà costretta a subire un intervento in quanto la malattia, dal momento in cui l’è stata diagnosticata qualche tempo fa, non ha subito alcun miglioramento e per questo motivo a livello fisiologico non sta vivendo un periodo fatto di rose e fiori.

“Fisicamente a momenti alterni” ha confidato la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. “Ho confessato di soffrire di endometriosi e purtroppo la malattia non sta migliorando“ ha poi proseguito. “Dovrò operarmi appena possibile“ ha poi aggiunto, rivelando che non appena sarà possibile sarà costretta a subire un intervento al fine di poter stare meglio e di proseguire la sua vita come sempre.

Un momento difficile per Guenda Goria, questo, anche se non tutto sembra essere perduto. In quanto nonostante il momento delicato, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip negli scorsi giorni è apparsa più sorridente che mai annunciando ai suoi fedeli sostenitori di aver finalmente trovato l’amore al fianco di Mirko Cangitano, assistente dell’ex stella di Centrovetrine Alex Belli, che sicuramente in questo momento delicato della sua vita le offrirà tutto il supporto e il sostegno di cui lei ha bisogno

Guenda Goria dovrà subire un’operazione, ma insieme alle cure dei medici e il sostegno di tutte le persone che le vogliono bene riuscirà sicuramente ad uscire, come sempre, a testa alta da questo momento così delicato per la sua vita.