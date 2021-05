Il Look of the Day della domenica riguarderà…la moda mare. Oggi, nello specifico, parleremo di integrazione, consapevolezza e indipendenza, che sono i caratteri distintivi della linea di costumi Matinée di Chiara Biasi. Siete Pronte?

Finalmente è arrivata la domenica, e per noi questo giorno significa solo una cosa: meritato riposo.

Si perché la settimana è terminata e un po’ di riposo da tutto e tutti ce lo meritiamo.

Ma la domenica per CheDonna significa anche un’altra cosa: moda mare. E di cosa parleremo oggi? Di una linea di costumi creata dall’influencer Chiara Basi, che prende il nome di Matinée.

Per noi donne, la prova costume è sempre un tasto dolente. Iniziamo mesi prima del fatidico primo bagno a mare a guardarci allo specchio, a trovarci tutti i difetti del mondo, a fare diete, a comprare tutti i pacchetti fitness che troviamo online, a comprare costumi su costumi che magari ci coprano i nostri “rotolini di troppo” o ci diano maggior sicurezza. Perché purtroppo quando ci si scopre, indossando il costume da bagno, ci si mette a nudo, e non solo in senso letterale.

La prova costume viene vissuta da molte donne come un momento terribile, in cui se non si rientra in determinati canoni estetici, dettati da mode e trend surreali, diventa difficile godersi una giornata spensierata al mare o in piscina con gli amici.

Il Look of the Day di oggi vuole appunto trattare la linea di costumi Matinée, sotto la base di stile, colori, fantasie e abbinamenti, ma soprattutto in base al loro concetto di moda mare.

Sulla pagina Instagram di questa linea di costumi, sotto ad ogni post c’è una descrizione. Una di quelle che, a mio avviso, rispecchia di più questa ditta è questa:” Matinée crew is made of fierce, strong and independent people embodying the Matinée by Chiara Biasi collection mood. Don’t be afraid to be who you are“. Questo ci vuole comunicare Chiara Biasi attraverso i suoi costumi, di non aver paura di essere chi siamo.

Perché non serve solo creare dei look super trendy per mostrare chi siamo, ma a volte è meglio “scoprirsi” un po’, senza aver paura di mostrare con trasparenza il nostro io.

Ogni donna è bella nel proprio modo, con le proprie insicurezze e “difetti”, perché anche questi creano la nostra persona, unica ed inimitabile.

Ma bando alle ciance. Siete pronte a scoprire la nuova linea di costumi di Chiara Biasi? Eccola qui, tutta per voi, solo con CheDonna!

Domenica Look of the Day: moda mare. Forza, indipendenza e consapevolezza attraverso la linea di costumi Matinée di Chiara Biasi!

La prima cosa che salta all’occhio vedendo la campagna della linea di costumi Matinée è che le modelle e i modelli sono persone “comuni”, con fisicità reali e tutte diverse l’una dall’altra, e non super model dai fisici inarrivabili o ritoccati.

Questo si che è un buon modo di iniziare!

Parliamo invece dei costumi nello specifico:

trend laminato : nella linea dei costumi dell’influencer troviamo uno swimwear intero in tessuto laminato nella colorazione bronzo. Continua il laminato come trend in fatto di moda mare.

: nella linea dei costumi dell’influencer troviamo uno swimwear intero in tessuto laminato nella colorazione bronzo. Continua il laminato come trend in fatto di moda mare. due pezzi fiorato : come abbiamo già detto molte altre volte, anche la moda mare “soffre” le tendenze delle collezioni moda, e una delle tendenze per la stagione primavera/estate 2021 è il fiorato. Chiara Biasi, ad esempio, indossa un due pezzi in base nero con fantasia fiorata sui toni del giallo e verde. Non a caso il giallo è uno dei colori moda della primavera. Da notare che il reggiseno di questo costume ha una forma a mo’ di top, ottimo anche per coloro che hanno un seno prosperoso e fanno fatica a trovare un costume che le valorizzi a pieno.

: come abbiamo già detto molte altre volte, anche la moda mare “soffre” le tendenze delle collezioni moda, e una delle tendenze per la stagione primavera/estate 2021 è il fiorato. Chiara Biasi, ad esempio, indossa un due pezzi in base nero con fantasia fiorata sui toni del giallo e verde. Non a caso il giallo è uno dei colori moda della primavera. Da notare che il reggiseno di questo costume ha una forma a mo’ di top, ottimo anche per coloro che hanno un seno prosperoso e fanno fatica a trovare un costume che le valorizzi a pieno. maculato : abbiamo già parlato delle fantasie animalier vero? Se non lo avete letto, fatelo qui! La fantasia animalier continua ad essere una delle fantasie più in voga per la stagione corrente, insieme al fiorato. Ma trova la strada spianata in fatto di moda mare. Nella linea Matinée troviamo sia costumi interi che due pezzi in fantasia maculata.

: abbiamo già parlato delle fantasie animalier vero? Se non lo avete letto, fatelo qui! La fantasia animalier continua ad essere una delle fantasie più in voga per la stagione corrente, insieme al fiorato. Ma trova la strada spianata in fatto di moda mare. Nella linea Matinée troviamo sia costumi interi che due pezzi in fantasia maculata. mix and match: uno dei nuovi trend in fatto di costumi è quello di mixare tinte unite a fantasie. Ad esempio, nella campagna dei costumi della famosa influencer, è possibile trovare un abbinamento di maculato e beige. Questo, oltre ad essere un trend, può diventare anche molto utile, poiché magari, quando acquistiamo un nuovo costume due pezzi, ci piace come ci avvolge una parte, ma non l’altra. Allora l’abbinare una fantasia ad una tinta unita può essere un ottimo modo per ovviare a questo problema: scegliete il pezzo con cui vi sentite più a vostro agio a fantasia, e per l’altro, indossate il vostro costume preferito a tinta unita.

Nel feed di Instagram del brand di costumi è stata postata un’immagine, con questa frase: “I accept myself as I am”, che significa “io accetto me stessa/o per quello che sono”.

Nel 2021 non è ancora scontato trovare questo mood nei brand di alta moda. Poiché la moda non è ancora così inclusiva, anzi, in alcuni casi divide e distingue. Ma la situazione sta cambiando. Lentamente tutte le ditte di moda si stanno uniformando a questa idea di cambiamento e stanno provando a creare delle collezioni che non siano mirate ad una sola fisicità, genere o etnia. E possiamo dire che la linea Matinée di Chiara Biasi sta facendo un ottimo lavoro in senso di integrazione e invito alla consapevolezza. Questo si che è un buon modo di fare moda. Brava Chiara.

Anche per oggi si conclude la nostra guida di stile in fatto di moda mare.

Godetevi la giornata, riposatevi, uscite, leggete un buon libro e ricaricatevi. Da domani inizierà la nuova settimana, e con essa i nuovi Look of the Day di CheDonna. Preparatevi ad essere uniche!

Emanuela Cappelli