Il makeup di Rosa Perrotta: come riproporre il trucco viso, occhi e labbra

Come riproporre il makeup della bellissima Rosa Perrotta, l’analisi del suo trucco viso, occhi e labbra e i prodotti da utilizzare.

Rosa Perrotta ormai entrata nelle case e nel cuore di tutti noi attraverso la sua partecipazione a Uomini e Donne, oggi è una mamma, modella ed influencer che ogni giorno condivide foto, immagini e piccoli pezzi di vita quotidiana con i suoi followers sulla sua pagina Instagram.

Rosa, oltre ad essere una donna bellissima sfoggia sempre un look che enfatizza i suoi punti di forza, sia nell’abbigliamento dove ama mettere in risalto le sue forme con dei punti vita sempre ben definiti che nel makeup dove enfatizza il taglio dei suoi occhi che molti paragonano a quelli di Sophia Loren e le sue labbra carnose e dalla linea ben definita. Lo fa in modo raffinato, senza mai esagerare regalando di se sempre un’immagine femminile e ricercata.

Il makeup di Rosa Perrotta: il trucco viso

Rosa Perrotta sfoggia sempre un incarnato dorato e compatto frutto senza dubbio di un buon stile di vita e di una skincare routine completa e quotidiana. Il makeup viso si gioca su fondi liquidi dalla texture setosa, correttori e senza dubbio una cipria opacizzante in polvere libera che mira a regalare un finish impeccabile alla base viso. I lineamenti sono scolpiti da tonalità calde e un leggero contouring che può essere fatto applicando una terra opaca, enfatizza i suoi zigomi e la linea del naso e dell’ovale.

Il blush un immancabile tocco di femminilità che lei predilige nelle tonalità aranciate e corallo. L’illuminante non manca mai su zigomi, angolo interno dell’occhio, arco di cupido e arco sopraccigliare.

Il makeup di Rosa Perrotta: il trucco occhi

Gli occhi sono il punto di forza del fascino di Rosa Perrotta e lei ama enfatizzare il loro taglio con un eyeliner allungato verso l’alto che sfoggia sempre, anche quando è abbigliata in modo semplice con dei leggings e una felpa. Questo sguardo allungato la caratterizza e il trucco occhi viene sempre completato da ombretti nude, caramello, rame e cioccolato con un leggero smocky che si sviluppa anche nella rima palpebrale inferiore dove l’ombretto viene sempre sfumato in modo delicato ma deciso.

Un mascara volumizzante o dei ciuffetti di ciglia finte completeranno il trucco occhi alla perfezione.

Il makeup di Rosa Perrotta: il trucco labbra

Rosa Perrotta regala quasi sempre dei sorrisi dall’allure raffinata e femminile, sfoggiando rossetti nude, dal finish opaco o satinato e ogni tanto concedendosi dei rossi pieni di passione.

Perfette le tinte labbra in tutte le colorazioni nude con sottotono caldo. Anche i gloss saranno perfetti per imitare lo stile di Rosa sempre impeccabile in ogni apparizione.