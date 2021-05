Impara ad utilizzare anche tu il segreto di bellezza di Alessia Marcuzzi, un piccolo dettaglio capace di farvi apparire subito fresche e seducenti.

Sembra la più convita fautrice del look acqua e sapone. La base viso per lei è quanto di più leggero possa esistere, non sa che cosa sia uno smokey eyes e persino le sopracciglia sembrano appena accennate. Alessia Marcuzzi è la donna al naturale che più naturale non si può.

Anche lei però ha il suo vezzo di bellezza, quel piccolo plus che la fa sentire semplicemente invincibile, un segreto che noi abbiamo scovato e oggi intendiamo condividere con tutte voi. Magari qualcuna vorrebbe essere bella proprio come Alessia Marcuzzi.

Il segreto di bellezza di Alessia Marcuzzi? Un rossetto ma non uno qualunque

Foto dopo foto abbiamo notato un dettaglio, qualcosa che sembra non mancare proprio mai in un look firmato Marcuzzi e che la rende, se possibile, ancor più fresca e seducente al tempo stesso.

Tra tutti i prodotti di make up Alessia Marcuzzi sceglie come suo marchio distintivo il rossetto, ponderando però sempre con grande cura il colore. Le nuance da lei sfoggiate hanno sempre un tocco di rosa più o meno deciso al loro interno, colori capaci di donarle un tocco fresco, giovane e iper femminile.

Uno dei suoi preferiti da sempre? Il 999 di Dior. Ecco come ne parla:

“Praticamente io non esco di casa se non ho il mio rossetto sulle labbra…é un po’ la mia copertina di Linus (lo metto anche sotto la mascherina!). É la prima cosa che indosso prima di uscire, e l’ultima che tolgo! “

Questo è un rosso tendente al rosa ma spesso vi sono poi veri e propri fucsia, unici punti di colore su un viso semplice e senza picchi di nessun genere, né come contouring né come trucco occhi.

Se dunque volete emulare lo stile di Alessia Marcuzzi il vostro trucco dovrà essere il più classico dei make up no make up unito però a un rossetto di sicuro impatto: pronte per osare?