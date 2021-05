Quando avanza il purè oppure quando ne abbiamo preparato troppo, possiamo riciclare il nostro piatto sotto forma di un’altra ricetta: vi spieghiamo come

L’arte del riciclo in cucina è una delle più antiche e dà sempre vita a piatto originalissimi. Oggi imparerete insieme a noi come riutilizzare il purè avanzato in maniera intelligente. Lo farete diventare un tortino ripieno di verdure in poche semplici mosse.

Un secondo piatto, oppure un antipasto a seconda della quantità che metterete nel piatto, assolutamente naturale e molto nutriente. Bastano pochi ingredienti per creare un piatto nuovo che stupirà tutti.

Un fantasioso modo per riciclare il puré, quali verdure usare?

Quali verdure usare come ripieno per questo tortino a base di puré? Quello che noi di Chedonna vi diamo è solo un suggerimento, anche in base alle stagioni. Potete usare carciofi, spinaci, coste, asparagi, funghi, peperoni, alternando tutto in base alla freschezza dei prodotti.

Ingredienti:

500 grammi di purè

100 grammi di ricotta vaccina

1 cucchiaio di semolino

3 cucchiai di pangrattato

1 cucchiaio di parmigiano

2 cucchiai di maizena

1 melanzana

2 zucchini

olio extravergine d’oliva

sale q.b.

Perlo stampo

2 cucchiai di pan grattato

1 cucchiaio di semolino

1 cucchiaio di parmigiano

Preparazione:

Come primo passaggio, lavate e pulite sia la melanzana che le zucchine. Poi pelate la prima e mondate le seconde, tagliatele a dadini e fatele saltare velocemente in padella con un filo di olio extravergine, salandole

Quindi imburrate lo stampo e foderatelo con un mix di pangrattato, semolino e parmigiano. Poi mescolate il purè avanzato con due cucchiai di maizena sciolti in poca acqua tiepida. A quel punto

aggiungete il parmigiano, il semolino, il pangrattato e regolate di sale.

Versate metà del composto nello stampo e poi aggiungete le verdure saltate in padella e la ricotta con un cucchiaio. Coprite con il resto del composto e terminate con del pangrattato.

Infornate il vostro tortino di purè a 180° per circa 25 minuti. Quando è cotto, sfornate e lasciatelo intiepidire leggermente prima di servirlo.