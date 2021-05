Alessia Marcuzzi a Le Iene sfoggia un look monocromatico sui toni del viola semplicemente irresistibile e da copiare a tutti i costi.

Gonne sempre più cortE, sandali alla schiava dal tacco vertiginoso e tanta tanta allegria. Così sono i look che ci sta proponendo Alessia Marcuzzi in queste settimane a Le Iene, outfit decisamente provocanti anche se sempre con l’originalità e con la classe a cui la presentatrice ci ha abituato negli anni.

Tra camicette, pantaloncini e tacchi vertiginosi Alessia Marcuzzi ci sta facendo dunque girare la testa e, se la voglia di emularla accarezza sempre più la vostra fantasia, oggi potrete provare a farla con noi.

Abbiamo infatti selezionato uno dei look della presentatrice, scegliendo qualcosa di particolarmente in linea con le nuove tendenze: un look monocromatico giocato su diverse sfumature della stessa nuance, proprio come vogliono gli ultimi di stat della moda. Per giunta, si tratta di una tonalità estremamente in voga di questi tempi: il lilla.

Che ne dite allora proviamo a riproporre l’outfit di Alessia Marcuzzi?

Come copiare il look viola e lilla di Alessia Marcuzzi

Per copiare un outfit dobbiamo prima scoprirne le componente originali. Nel caso di questo look di Alessia Marcuzzi, eccole elencate per voi:

“Katy” lilac t-shirt D É P E N D A N C E (96,00 euro)

(96,00 euro) Minigonna “Vivy” in pelle scamosciata viola D É P E N D A N C E (386,00 euro)

“Vivy” in pelle scamosciata viola (386,00 euro) Sandali “LEOMI” Gianvito Rossi (690,00 euro)

112,00 euro, a tanto ammonta il totale dell’outfit di Alessia Marcuzzi. Possiamo fare di meglio? Noi siamo convinte di sì. Scopriamo come.

LEGGI ANCHE –> Must Have dei Vip: il blazer azzurro di Diletta Leotta per un super look di primavera

Abbiamo consultato diversi siti e tra Asos e Zalando abbiamo trovato le seguenti alternative: non delle copie perfette ovviamente ma qualcosa di veramente molto simile. Ecco i prezzi e le indicazioni di marche e modelli.

Sandali Patrizia Pepe (159,00 euro)

(159,00 euro) Minigonna Bershka (19,99 euro)

(19,99 euro) T-shirt basic VMBECCA PLAIN Vero Moda (16,99 euro)

Per aiutarvi a capire al meglio la nostra proposta ecco qua sotto le foto a confronto: capo originale e alternativa; che ne dite, vi abbiamo convinto? Fatecelo sapere.