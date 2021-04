Infortunio per Natalia Paragoni che senza freni svela: “Zelletta s’è dato da fare”

Natalia Paragoni ha un dolore muscolare alla spalla causato dalla troppa passione di Andrea Zelletta: la confessione ha spiazzato il web.

Natalia Paragoni ama condividere piccoli stralci di vita quotidiana con i suoi fedeli sostenitori, che in maniera molto attenta notano tutto quello che accade all’interno del suo vissuto. Anche quelle piccole cose che lei sceglie di non condividere, ma ai loro occhi nulla sfugge. Come ad esempio il cerotto che ha sfoggiato nelle scorse ore sulla spalla.

I suoi fedeli sostenitori si sono immediatamente preoccupati, chiedendosi e chiedendole che cosa fosse mai accaduto alla spalla, immaginando subito il peggio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo qualche momento di esitazione, ha scelto di venire allo scoperto e di raccontare tutta la verità in merito al suo infortunio alla spalla.

Natalia ci ha subito tenuto a precisare che va tutto bene, ma che è semplicemente reduce da un incontro un po’ troppo passionale con il suo compagno Andrea Zelletta che avrebbe messo un po’ troppa carica durante uno dei loro ultimi rapporti.

Andrea Zelletta: Natalia Paragoni svela una gaffe sulla troppa passione di lui

I fan di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, dopo la recente confessione di lui, si sono immediatamente preoccupati per la salute di lei, pensando subito al peggio.

In realtà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso che il problema alla spalla è stata causato da un incontro fin troppo passionale tra lei e il suo compagno. Quindi, non c’è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Anche perché a breve riuscirà a tornare come nuova.

Natalia, infatti, non sa di preciso come si sia causata il dolore alla spalla, ma immagina con qualche posizione insolita, che non aveva mai sperimentato prima, le abbia causato il tutto, rivelando che in questo periodo sia lei che Andrea Zelletta stanno vivendo un momento in cui sono particolarmente rilassati e per questo motivo, non che prima non lo facessero, ci ha tenuto a precisare, si sono lasciati prendere dalla passione.

“Andrea ci ha dato dentro. Non che di solito non lo faccia però in questo periodo siamo più rilassati del solito” ha spiegato Natalia Paragoni su Instagram. “Questa è la verità” ha poi proseguito. “Direi che è colpa sua” ha aggiunto maliziosa. “No, dai” ha poi ripreso. “Direi che è anche un po’ mia”.

Ovviamente dopo queste recenti dichiarazioni da parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sono mancate le battute da parte degli utenti della rete, che hanno ironizzato anche sul soprannome che è stato affidato a lui durante l’esperienza al Grande Fratello Vip: “Altro che comodino!“

Andrea e Natalia dopo sei mesi lontani, dove lui è stato rinchiuso nella casa più spiata d’Italia, stanno recuperando tutto il tempo perso.