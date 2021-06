Colpaccio di Signorini per il Grande Fratello Vip: cast stellare. Ecco chi ci sarà

Signorini è pronto con l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip e per l’occasione sembrerebbe aver scelto un cast d’eccezione.

Alfonso Signorini, dopo aver condotto l’edizione più lunga di sempre del GF Vip, durata ben sei mesi e che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, è pronto a ritornare, salvo imprevisti, i primi di settembre con una stagione nuova di zecca. Il cast di questa nuova edizione, è bene specificare, non è ancora stato scelto, ma la macchina del reality show di canale 5 è a lavoro per mettere su i migliori personaggi del piccolo schermo degli italiani che possa accompagnare ed emozionare il pubblico durante la prossima stagione televisiva.

In rete ovviamente non mancano le prime indiscrezioni ed anche per quest’anno i vipponi scelti dal padrone di casa sembrerebbero essere personaggi di tutto rispetto. Pronti a conoscere alcuni dei nomi del cast del GF Vip 2021? Ecco chi sembrerebbe essere stato adocchiato dalla produzione di canale 5.

GF Vip 2021: le prime indiscrezioni sul nuovo cast di Alfonso Signorini

Secondo le recenti indiscrezioni, infatti, parrebbe che Alfonso Signorini abbia messo gli occhi su ben 3 personaggi molto amati dal grande pubblico e non. Il primo, secondo quanto rivelato da Dagospia, sembrerebbe essere Manuel Bortuzzo e a seguire le veline di Striscia La Notizia, che di recente hanno segnato un vero e proprio record di permanenza sul bancone del noto tg satirico.

“Manuel Bortuzzo farà il GF Vip“ si legge sul portale. “Partecipare al “Grande Fratello” per far capire a tutti cosa significa essere disabili“ prosegue l’annuncio. “E’ l’idea di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore colpito da due proiettili alla schiena due anni fa e rimasto paralizzato” conclude, dando per certa la sua partecipazione. Chi invece ha smentito, almeno per il momento, di essere coinvolti all’interno del progetto sono state le due veline Shaila e Mikaela che ai microfoni di Libero hanno dichiarato di non essere mai state a contatto con il conduttore e che almeno per il momento il reality non fa parte dei lori piani.

“Per adesso Alfonso Signorini non ci ha ancora chiamate“ hanno spiegato. “Al momento un reality non è nei nostri piani, poi in futuro mai dire mai” hanno poi concluso, spiegando di essere concentrate sul loro percorso di formazione. “Intanto quest’estate andiamo avanti a studiare ballo, recitazione e dizioni”

Se non sto volando, cosa sto facendo? 😍✈️ E ora tocca a voi: twittate con #GFVIPStoVolando tutti i momenti più iconici di quella serata 💥#Titanic #GFVIP pic.twitter.com/Yd4Ti1AGQx — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 8, 2021

Stando a queste premesse, il cast del Grande Fratello Vip 2021 non sembrerebbe avere nulla da invidiare a quello che lo ha preceduto, anche se sarà difficile da battere.