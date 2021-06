Preparare la pizza di scarola non è difficile se rispettiamo alcune piccole regole e sfruttiamo al meglio i consigli di chi conosce bene la ricetta

Chi adora le torte salate deve assolutamente imparare a cucinare anche la pizza di scarola. Una ricetta tipica campana ma che possiamo tranquillamente preparare a casa nostra, conoscendo qualche trucco utile.

La prima fase è la pulizia della scarola. Eliminate le foglie più esterne se sono rovinate, ma po non spezzettatele perché rischiate che si ossidino subito. Inoltre non lasciate mai le foglie troppo a contatto con l’acqua, perché perderanno croccantezza.

Ricordatevi che la scarola deve essere scottata in padella, non troppo cotta. Quindi quando la passate in padella, non aggiungete acqua, perché non ha bisogno di stufare e alla fine deve risultare asciutta.

Ora passiamo all’impasto. Non aggiungete più lievito di quello che è consigliato nella ricetta e rispettate i tempi di lievitazione. Solo così la pizza di scarola risulterà più digeribile anche per i bambini.

Quando stendete la pasta, deve essere sottile, perché avrà il compito di contenere l’impasto ma non lo deve sovrastare. Usate sempre farina di tipo 1, che è meno raffinata e ha anche un ottimo contenuto di fibre.

Pizza di scarola: la vera ricetta

E allora adesso vediamo la ricetta della pizza di scarola tradizionale, quella unica e inimitabile. La prima fase è quella dell’impasto. Dovete mescolare 500 grammi di farina tipo 1 (quella per pizza e focaccia) con mezzo panetto di lievito (circa 13 grammi), 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 280 ml di acqua. Poi aggiungete anche 1 cucchiaino di zucchero e 8 grammi di sale, ma solo all’ultimo.

Impastate con le mani fino ad ottenere un composto liscio e morbido, poi lasciatelo lievitare coperto da un canovaccio per almeno 2 ore. Intanto però potete preparare il ripieno. Lavate bene le foglie della scarola, asciugatele e poi scottatele in una padella insieme a 3 cucchiai di olio extravergine, 2 spicchi di aglio, una manciata di pinoli, l’uvetta ammollata, un cucchiaio di capperi dissalati, olive nere (tipo di Gaeta) e verdi tutte denocciolate.

A quel punto unite la scarola dopo aver eliminato l’aglio e fatela appassire per 15 minuti. Una volta che è raffreddata, scola il liquido in eccesso. Prendete una teglia rettangolare ben oliata sula base e stendete metà impasto tirato con il mattarello. Poi ricopritelo con la scarola e tutto il resto degli ingredienti, coprendo con l’altra parte di impasto sigillando bene i bordi e bucherellando la superficie con la forchetta.

Spennellate con un filo di olio e cuocete in forno statico per 35 minuti a 200°. Sfornate, lasciate raffreddare e servite.