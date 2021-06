Svelati i 12 lavori di casa che ti permettono di bruciare più calorie: scopri come perdere peso

Non solo facendo sport ma anche grazie ai lavori di casa possiamo bruciare calorie: ecco i 12 che ti fanno a perdere peso.

Non tutti sono amanti del fitness e dello sport. Come fare allora se si desidera perdere peso? Un’impresa non semplice se non si pratica nessuna attività.

Da oggi c’è un barlume di speranza, infatti, non solo correre o andare in bicicletta ci permettono di bruciare calorie ma a quanto pare anche i lavori di casa possono farci raggiungere il nostro obiettivo.

Salire le scale ad esempio è un ottimo metodo per rassodare i glutei, ma non solo, secondo la Lance Armstrong Foundation ce ne sono ben 12. Scopriamo quali sono.

Ecco i 12 lavori di casa utili a perdere peso

Per dimagrire il consiglio dei nutrizionisti è quello di seguire una dieta sana e bilanciata e fare attività sportiva.

Ma se non ci piace praticare attività sportiva come si fa? Esistono dei metodi alternativi che ci permettono di perdere peso ugualmente. Scopriamo di cosa si tratta.

1) Accatastare legna e verniciare. Tra i lavori domestici che ci permettono di bruciare più calorie in assoluto, quello di mettere a posto la legna, è sicuramente uno dei più faticosi. Addirittura può farci bruciare una cena intera. Anche verniciare ha i suoi vantaggi. Grazie a queste attività possiamo perdere fino a oltre 430 calorie all’ora.

2) Piantare. Anche il giardinaggio è una valida attività per dimagrire. Se starete un’ora a interrare piantine brucerete le calorie di un hamburger o di un gelato. Siamo all’incirca sulle 400 all’ora.

3) Spalare la neve. Un’attività che possiamo fare d’inverno ma che può farci bruciare anch’essa oltre 400 calorie l’ora.

4) Tagliare il prato. Si tratta anch’essa di un’attività dispendiosa in termini energetici. Con la falciatrice manuale ovviamente lo è ancora di più. Falciando il prato per un’ora perderete quasi 400 calorie. Con il tagliaerba elettrico le calorie bruciate saranno all’incirca un centinaio in meno all’ora.

5) Togliere le foglie. Utilizzando il rastrello per un’ora non solo eliminerete le foglie dal vostro giardino ma perderete anche tra le 260 e le 280 calorie.

6) Cucinare. Qui varia molto da quello che preparate. Se ad esempio dovete impastare la pizza ne perderete di più. Si va comunque da un minimo di 170 a un massimo di 350 calorie l’ora. A patto di non fare troppi assaggi mentre cucinate.

7) Pulire il bagno. Qui si creano difficili incrostazioni spesso dovute al calcare. Per eliminarle quindi servirà parecchio olio di gomito. E se vogliamo anche fare un bel lavoro con le piastrelle riusciremo a perdere in un’ora circa260 calorie.

8) Pulire i pavimenti. Aspirapolvere e straccio ci permettono non solo di avere la casa splendente ma anche di perdere fino a 250 calorie.

9) Pulire i vetri. Con l’arrivo della bella stagione è obbligatorio avere vetri puliti. Il sole infatti illuminerà le nostre case e la luce si rifletterà attraverso i vetri. Ora se sono sporchi si noterà subito. Ecco quindi la giusta occasione per pulirli. Un’ora di pulizie vi permetterà di bruciare fino a 200 calorie.

10) Faccende giornaliere. Quello che fate quasi giornalmente come togliere la polvere, lavare i piatti, portare fuori la spazzatura vi farà bruciare all’incirca 160 calorie l’ora.

11) Lavare i panni. Se lavate a mano potrete bruciare ancora di più ma se avete ad esempio scale in casa portarli su e giù, vi farà rassodare i glutei, non solo, anche piegare i vestiti fa perdere calorie, basterà però farlo in piedi.