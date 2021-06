Porti gli occhiali da vista ma non vuoi rinunciare ad un trucco impeccabile? Non scoraggiarti, ti sveliamo tutti i segreti per farlo da sola, in pochi step.

Il viso è il nostro biglietto da visita. E’ importante curarlo bene, idratando e nutrendo al pelle con i prodotti giusti. Dopo i trent’anni iniziano e comparire i primi segni del tempo e bisogna intervenire subito per attenuarli.

Avere un viso più fresco e rimpolpato è il sogno di quasi tutte le donne. Certo, molto dipende dalla genetica ma, senza dubbio, anche una buona skincare routine può fare miracoli.

Quando non si ha la fortuna di avere una pelle liscia come una pesca, allora si possono coprire brufoli e punti neri facendo una buona base trucco. Per chi porta gli occhiali da vista, però, il primo step consiste nell’individuare il makeup più adatto. Se ne cerca sempre uno capace di esaltare bene gli occhi, nascosti sotto le lenti.

Ecco quali sono le astuzie da seguire per fare un buon makeup, adatto a chi porta gli occhiali da vista. Puoi riuscirci anche da sola, in pochissimo tempo!

I segreti per un trucco impeccabile con occhiali da vista

Quasi tutte quelle che indossano occhiali da vista commettono lo stesso errore: trascurano gli occhi, non li truccano, perché pensano che sia inutile. E’ sbagliato! Anche se sono nascosti dietro le lenti, è giusto valorizzarli bene.

Bisogna tenere conto che, a seconda del disturbo che le lenti devono correggere, può cambiare il tipo di makeup. Facciamo degli esempi. Le lenti per la miopia rimpiccioliscono gli occhi; quindi, c’è bisogno di un makeup illuminante e che riesca ad ingrandirli un po’.

Gli occhiali per l’astigmatismo, invece, fanno sembrare gli occhi più grandi, a volte anche troppo! In questo caso, usare l’eyeliner, aiuta ad avere uno sguardo più armonico e proporzionato.

Gli occhiali da vista fanno venire le occhiaie. Bisogna sempre attenuarle prima di fare il trucco! Quindi, il migliore alleato è il correttore, da applicare dopo la crema per lisciare bene la zona e nascondere le discromie, se ci sono. Anche le sopracciglia non vanno trascurate! Definiscono lo sguardo ed è importante mantenerle ben delineate, anche se si indossano gli occhiali da vista.

Ecco alcuni consigli pratici da seguire per un risultato impeccabile, a prova di selfie!

Trucco con montatura doppia e stravagante – Devi concentrarti sulle sopracciglia, definendole bene. Non esagerare, invece, nel truccare gli occhi. Con una montatura troppo spessa, il makeup deve puntare ad esaltare di più la bocca.

– Devi concentrarti sulle sopracciglia, definendole bene. Non esagerare, invece, nel truccare gli occhi. Con una montatura troppo spessa, il makeup deve puntare ad esaltare di più la bocca. Trucco con montatura minimal – In questo caso puoi osare di più per gli occhi, magari con un bellissimo smokey eyes sul nero e marroncino, se sei abbronzata, per dare più profondità allo sguardo. Nei mesi invernali, invece, puoi usare anche degli ombretti in nuance nude. Ovviamente, non trascurare mai bocca e sopracciglia!

– In questo caso puoi osare di più per gli occhi, magari con un bellissimo smokey eyes sul nero e marroncino, se sei abbronzata, per dare più profondità allo sguardo. Nei mesi invernali, invece, puoi usare anche degli ombretti in nuance nude. Ovviamente, non trascurare mai bocca e sopracciglia! Trucco con montature multicolor – Fai attenzione perché si possono creare sul viso dei riflessi colorati. Quindi, scegli bene blush e rossetti e, soprattutto, applicali nelle giuste quantità!

– Fai attenzione perché si possono creare sul viso dei riflessi colorati. Quindi, scegli bene blush e rossetti e, soprattutto, applicali nelle giuste quantità! Piccola astuzia per fare il trucco su occhi miopi – Si consiglia di utilizzare uno specchio con lente di ingrandimento. Questo perché, una volta tolti gli occhiali, le immagini sono sfocate e il trucco rischia di non essere ben fatto.

Seguendo questi suggerimenti puoi avere un trucco bellissimo, anche indossando gli occhiali da vista. Cosa aspetti allora? Fai subito qualche prova per affinare la tua manualità!