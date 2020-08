Eliminare le occhiaie: scopri come farlo con e senza makeup

Eliminare le occhiaie è un desiderio di ogni donna, si possono attenuare con un make up mirato o con rimedi naturali efficaci, scopriamo come.

Quante donne ogni giorno si guardano allo specchio e non sanno come attenuare le fastidiosissime occhiaie?

Purtroppo le occhiaie sono un problema che interessa tantissime donne, per fortuna con il make up si possono attenuare così da eliminare i fastidiosi segni antiestetici. Si possono attenuare ma non eliminare definitivamente.

Le occhiaie, sul viso di una donna possono comparire per diversi motivi, dopo una notte insonne, se si vive un periodo di forte stress, mancanza di ferro,ma possono essere anche ereditarie.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio su come attenuare le occhiaie non solo utilizzando il make up.

Occhiaie: le principali cause e rimedi naturali

Le occhiaie sono un inestetismo della pelle che interessa maggiormente le donne, di qualsiasi età. Le cause possono essere diverse, ma se si segue uno stile di vita poco regolare, non si fanno sonno tranquilli e si vive un periodo di forte stress, si può peggiorare la situazione. E’ necessario dormire almeno 7 ore, per poter stare bene.

Anche l’assottigliamento della pelle, che determina l’invecchiamento della pelle determina le occhiaie.

E’possibile rimediare a ciò non solo con il make-up, ma seguendo alcuni rimedi naturali, scopriamoli. Infatti basta utilizzare prodotti che ritroviamo in dispensa e in frigo, dal cetriolo all’arancia per poi finire alla curcuma.

Non è necessario spendere tanto per acquistare prodotti specifici, la natura ci offre tanto, scopriamo gli ingredienti naturali.

1- Cetriolo: conosciuto per le sue proprietà rinfrescanti e decongestionanti. Lavatelo e tagliate due fette sottili, poggiate sulle palpebre chiuse, lasciate per 15 minuti.

2- Patate: hanno proprietà antiinfiammatorie, ricche in vitamina C, antiossidanti e soprattutto amido, che ammorbidisce e nutre la pelle.Procedete come il cetriolo.

3-Avocado: è un frutto è ricco di vitamine A, K, D ed E, potassio e calcio eaiuta a prevenire l’invecchiamento delle cellule del nostro corpo.Dopo l’applicazione lasciate agire solo 10 minuti.

4- Succo di arancia: fonte ricca di vitamina C, ingrediente fondamentale per ridurre le occhiaie. Basta applicare due fettine sugli occhi e lasciare agire per una decina di minuti, oppure tamponare con le garze bagnate nel succo d’arancia sugli occhi, lasciare riposare sulle occhiaie per 10 minuti stando stesi.

5- Impacchi freddi: preparate un infuso alla camomilla, poi lasciate raffreddare e immergete due dischetti di cotone. Adagiate sulle occhiaie.

6- Mix di pomodoro, succo di limone e curcuma: in una ciotola mettete i pomodori freschi, unite la curcuma e il succo di limone. Mescolate bene e poi mettete un cucchiaio di farina di avena. Applicare sulle occhiaie e lasciarlo agire per una decina di minuti. fate attenzione agli occhi.

7-Cucchiai da cucina: provate a mettere nel freezer 2 cucchiai per 10 minuti, poi adagiate le parti arrotondate sopra i tuoi occhi, noterete sollievo.

Oltre a questi rimedi naturali, sarebbe opportuno riposare. Se non si dormono sonni tranquilli e soprattutto per pochissime ore, le occhiaie possono accentuarsi. Inoltre, provate a rilassarvi, riposate anche durante il giorno. Cercate di allontanare, per quanto è possibile lo stress.

Eliminare le occhiaie con il make up

Il make up è un alleato perfetto in questa circostanza. Ma bisogna porre attenzione, quando vi truccate, perchè le imperfezioni si devono minimizzare, ma senza peggiorare il problema. Dovete sempre porre attenzione ai prodotti per il make up che utilizzate, che devono essere mirati e devono proteggere la pelle del viso senza aggredirla. Esaminiamo in dettaglio come utilizzare al meglio il make up, senza arrecare danni e peggiorare le imperfezioni. Prima di iniziare è opportuno preparare la pelle del viso che deve essere detersa in profondità. Iniziate a detergere il viso, dovete utilizzare prodotti di cosmesi lenitivi e non sono aggressivi.

La zona interessata da occhiaie deve essere particolarmente idratata con opportuna crema sia di giorno che di notte. Ecco gli step da seguire per un make up perfetto.

Iniziate con il contorno occhi, scegliete quello in gel, che è a rapido assorbimento, per poi passare al fondotinta che copre uniformemente. Sceglietene uno che si stenda facilmente, poi sfumate bene con una spugnetta umida.

E’il momento del correttore, che va a coprire le occhiaie. Il colore dipende dall’entità delle occhiaie, se non sono molto evidenti, potete acquistare un correttore di un tono più chiaro della vostra carnagione. Se le vostre occhiaie sono molto scure dovete scegliere un correttore blu-viola. In caso di occhiaie marroni, utilizzate un correttore beige-rosato. Infine definite con la cipria, che va tamponata con una spugnetta.

Completate il trucco viso con mascara ed eyeliner, scegliete di colore nero intenso, così da rendere lo sguardo luminoso.