La moglie di Carlo Conti lo ha lasciato senza parole, facendo un’inedita confessione durante il giorno del loro anniversario.

Carlo Conti oggi festeggia un importante traguardo relativo alla sua vita sentimentale. Il conduttore di più della Rai ha raggiunto ben 9 anni di matrimonio con sua moglie di Francesca Vaccaro. Quest’ultima ha deciso di lasciarlo senza parole, pubblicando un’inedita dedica per celebrare questo momento.

Se pensate che si sia limitata a pubblicare una foto del loro matrimonio, descrivendo quanto sia forte e profondo il legame che li unisce, beh vi sbagliate di grosso. La Vaccaro ha deciso di pubblicare uno scatto di suo marito, che trovate in fondo a questo articolo, un po’ sgranata, fatta in lontananza. Una foto che non sembrerebbe essere delle migliori, ma non fatevi ingannare dalle apparenze perché quello scatto contiene molto di più di quello che vuole far credere in quanto cattura Carlo Conti che lascia l’ospedale che lo ha ospitato durante il suo ricovero lo scorso anno, quando ha contratto il virus che da un anno a questa parte ha piegato il mondo intero.

Francesca Vaccaro stupisce Carlo Conti per l’anniversario: “E’ stato difficile”

La moglie di Carlo Conti per celebrare i loro 9 anni di matrimonio ha pubblicato forse non la più bella tra le foto, ma sicuramente quella più significativa, spiegando anche al pubblico della rete il perché tale scelta e cosa ha significato quel momento per il loro rapporto.

“Sembrerà strano questo post per festeggiare i nostri 9 anni di matrimonio ( in verità sono circa 20 d’amore) perché ci si sarebbe aspettati una bella foto in abito bianco!” ha spiegato Francesca Vaccaro per poi rivelare il perché di tale scelta.

“Questo invece è il momento del tuo rientro a casa dopo il ricovero in ospedale per il COVID…” ha ammesso, ricordando quando lo scorso anno dopo aver contratto il virus, che in un primo momento si era manifestato in forma lieve, è stato costretto ad essere ricoverato in ospedale. “È stato un momento difficile (come per tante persone che si sono trovate ad affrontare situazioni ben più gravi) ma mai come in quel momento mi sono resa conto di quanto il nostro sentimento è indissolubile e capace di farci scalare montagne più o meno alte sempre mano nella mano” ha dichiarato emozionata. “Sempre e per sempre buon anniversario” ha concluso Francesca, lasciando il pubblico della rete e suo marito senza parole.

Carlo Conti e Francesca Vaccaro festeggiano 9 anni di matrimonio e lei non poteva trovare ricordo migliore per celebrare questo importante traguardo relativo alla loro vita di coppia.