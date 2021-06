Carlo Conti ha soffiato 3 ex concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini? Ecco i nomi di chi potremmo vedere a Tale e Quale Show.

Carlo Conti insieme al suo team di autori è a lavoro per la prossima edizione di Tale e Quale Show, che dovrebbe andare in onda, salvo imprevisti, a partire da settembre. In queste ore, dunque, si stanno sostenendo i provini per scegliere i nuovi personaggi della tv che si sfideranno a suon di imitazioni nei prossimi mesi e secondo il portale Tv Blog, che ha sempre rivelato in anteprima notizie che si sono rivelate essere poi vere, sarebbero stati provinati ben 3 ex concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, tra l’altro la nuova edizione dovrebbe proprio iniziare in concomitanza con lo show di Rai 1.

Curiosi di scoprire i nomi degli ex concorrenti? Tra l’altro uno di questi sembrerebbe essere già stato scelto, mentre gli altri sarebbero in forse per il cast di Tale e Show 2021.

Tale e Quale Show: Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò nel cast?

Carlo Conti, secondo quanto rivelato dal portale, avrebbe messo gli occhi su: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, che durante la scorsa edizione del GF Vip hanno messo in risalto oltre che la loro personalità anche le loro doti artistiche. Ma tra questi ci sarebbe qualcuno che avrebbe già superato tutti i provini e farebbe dunque parte del cast del programma.

“Stefania sarà una delle concorrenti“ ha esordito il portale. “Oltre a lei sono stati provinati altri ex del Grande Fratello Vip“ ha poi aggiunto e sembrerebbe proprio che si tratti del fidanzato di Giulia Salemi e di Rosalinda Cannavò. Anche se durante un’intervista rilasciata ai nostri microfoni, Guenda Goria non aveva escluso la possibilità di prendere parte al programma, affermando che l’idea di poter mostrare al grande le sue doti artistiche, da anni sfoggiate in teatro, non le dispiacerebbe affatto.

Purtroppo però non ci resta che pazientare ancora un po’ per avere delle conferme, o smentite, su tale notizie, ma non è di certo un mistero che Carlo Conti anche durante gli anni passati non abbia avuto alcun tipo di pregiudizi nel selezionare personaggi provenienti dalla casa del Grande Fratello Vip o Uomini e Donne, come ad esempio Francesco Monte e Guendalina Tavassi che hanno portato avanti due bei percorsi all’interno di Tale e Quale Show.

Le anticipazioni di Tale e Quale Show 2021 parlano chiaro e noi non vediamo l’ora di scoprire i nomi ufficiali del cast di quest’anno.