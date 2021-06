Martina e Raffaele, baci infuocati dopo Amici: Aka7even scopre tutto e reagisce così

Martina e Raffaele dopo Amici 20 sono venuti allo scoperto: ecco la reazione di Aka7even di fronte alla nascita del loro amore.

Martina e Raffaele si sono conosciuti durante l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Lei, durante il corso del programma, preferì troncare la sua storia con Aka7even per dedicarsi all’attenzione di Renda per poi mettere in standby la loro relazione durante il corso del serale, ma ora il programma è terminato e i due hanno scelto di venire allo scoperto.

Tant’è che nelle scorse ore i due hanno pubblicato alcuni scatti che li immortalano insieme, intenti a scambiarsi baci di fuoco. Il web però non ha reagito affatto bene e c’è chi ha attaccato pesantemente la ballerina, dipingendola come una poco di buono. Quest’ultima non ci sta assolutamente a ricevere commenti del genere e com’è giusto che sia ha scelto di difendersi pubblicamente, ma attenzione perché la sua non è stata l’unica replica. A commentare il tutto c’è stato anche Aka7even, l’ex di lei.

Aka7even reagisce così di fronte ai baci di Martina e Raffaele di Amici

Martina Miliddi ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni dei messaggi che le sono arrivati in privato. Messaggi che, per definire il tutto in maniera gentile, le danno della poco di buono, ma lei non ci sta a passare per quello che non è e per questo motivo ha deciso di replicare agli odiatori della rete.

“Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice” ha esordito la ballerina. “Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è” ha poi precisato. “Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri” ha poi concluso. “Detto questo vi mando un abbraccio fortissimo”. Ma come avrà reagito Aka di fronte a tutto questo?

Durante una diretta su Instagram, Anna Pettinelli gli ha chiesto che cosa ne pensasse della storia d’amore tra Martina e Raffaele dopo Amici e la sua reazione non è di certo tardata ad arrivare: “Non me ne frega niente. Penso anche che loro debbano fare la loro vita, così come io faccio la mia” ha dichiarato, prendendo le distanze dalla storia più discussa degli ultimi tempi.