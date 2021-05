Stefania Orlando, l’incredibile novità dopo il Grande Fratello Vip: la showgirl al settimo cielo

Stefania Orlando è al settimo cielo! La conduttrice, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, sarebbe pronta ad approdare in Rai.

Stefania Orlando dopo l’esperienza al GF Vip sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Dopo essere sparita per qualche tempo dal piccolo schermo degli italiani, la conduttrice ha saputo ritagliarsi un nuovo spazio nel cuore di milione di italiani, avvicinandoci ad un pubblico più giovane che sono rimasti profondamente colpiti dalla sua spiccata personalità e che ora non vedono l’ora di rivederla in azione e il loro desiderio potrebbe avverarsi prima di quanto possano immaginare.

Secondo il portale Tv Blog, che ha sempre dato notizie che poi si sono rivelate essere vera, Stefania sarebbe pronta a fare il suo ritorno in casa Rai. Da qualche tempo, infatti, è ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta e gli ascolti del programma sono più che ottimi, riuscendo a stracciare ogni volta la concorrenza, ma il suo ruolo non avrebbe nulla a che fare, o almeno per il momento, con la trasmissione di punta del primo canale pubblico. In quanto secondo l’indiscrezione trapelata in rete Stefania Orlando sarebbe nel cast di Tale e Quale Show, il programma che mette a dura prova le doti artistiche dei suoi partecipanti.

Tale e Quale Show, Stefania Orlando nel cast di Carlo Conti? L’indiscrezione

Almeno per il momento, ci teniamo a sottolineare, che la notizia non è stata ancora confermata dalla diretta interessata o dai vertici Rai, ma sicuramente è troppo presto per dare una certa ufficialità al cast di Tale e Quale Show 2021. Sicuramente qualora Stefania Orlando fosse stata scelta da Carlo Conti per prendere parte al progetto, sarebbe di certo un colpaccio. Il programma, infatti, diversamente dal Grande Fratello Vip, non punta sulla personalità dei suoi concorrenti ma soltanto sulle loro doti artistiche e sarebbe decisamente un’ottima occasione per dimostrare ancora una volta il suo talento.

Stefania, che di recente ha visto la sua Margot avere un piccolo incidente, oltre ad essere una brava conduttrice da qualche tempo si diletta anche nel ruolo di cantante e il programma di Carlo Conti, non è di certo un mistero, ha rilanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Basti soltanto ricordare un nome: Amadeus, che ora è diventato uno dei conduttori di punta del primo canale. Tant’è che gli hanno affidato per ben due anni consecutivi, e si mormora anche il terzo, la direzione artistica e conduzione del Festival di Sanremo.

Alberto Matano, che anche ieri ha dimostrato di essere un signore, porta #LaVitaInDiretta sopra il 19,6% di share e quasi 2 milioni. Ottimi gli opinionisti scelti per il tavolo pop, da #StefaniaOrlando a #BarbaraAlberti, da #PinoStrabioli a #LucaBianchini.#AscoltiTv pic.twitter.com/Qz7awcD2nE — Cinguetterai (@Cinguetterai) May 28, 2021

Per Stefania Orlando, Tale e Quale Show sarebbe decisamente un’ottima occasione per poter segnare il suo ritorno sul piccolo schermo, dimostrando a tutti che oltre ad avere una spiccata personalità c’è anche tanto, e a volte sottovalutato, talento.