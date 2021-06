Capita a molti di avere il mal di testa dopo aver bevuto del vino. Scopri subito a cosa è dovuto e come fare per rimediare.

Il corpo umano è una macchina perfetta; risponde con una reazione precisa ad ogni stimolo esterno che riceve. Basti pensare alle palpebre: le battiamo 15-20 volte al minuto, 10 mila volte al giorno e più di sei milioni di volte l’anno. E’ un riflesso involontario che fa la funzione di proteggere gli occhi da polvere, impurità e raggi solari.

C’è poi la ‘fame nervosa’, scatenata da situazioni di forte stress. Altra piaga sono i disturbi del sonno, soprattutto in concomitanza del cambio di stagione. Affliggono quasi la metà degli italiani.

L’elenco delle curiosità relative al corpo umano è davvero lunghissimo. Si spazia dagli stati emotivi alla vasta gamma dei riflessi involontari, fino ad arrivare alle reazioni scatenate dall’assunzione di alcuni cibi e bevande.

Per esempio, è noto a molti che bere un buon bicchiere di vino giova alla salute. Ma dei piccoli effetti collaterali ci sono; quello del mal di testa è forse il più comune. Vediamo insieme a cosa è dovuto e come fare per rimediare.

Mal di testa da vino: le cause e i consigli per stare meglio

Siamo conosciuti in tutto il mondo per i nostri vini. Li abbiniamo con cura ai pasti, scegliendo sempre la bottiglia più adatta. I benefici di questa bevanda alcolica, molto apprezzata anche dagli Antichi Romani, sono tanti. Riassumiamo quelli più noti.

Potere antiossidante

Azione positiva su colesterolo, trigliceridi e glicemia basale

Aumento della sensibilità dei tessuti all’azione dell’insulina

Funzione antitrombotica

A fronte di molti benefici ci sono però anche dei piccoli effetti indesiderati. Chi soffre di emicrania lo sa bene: basta anche solo un mezzo calice di vino per avvertire subito un fastidioso cerchio alla testa.

Non stiamo parlando quindi di un abuso di alcolici, ma di un consumo modesto. Ebbene, chi soffre di emicrania, deve prestare più attenzione, perché anche bere poco vino può dare il via ad una vera e propria crisi.

C’è poi un altro tipo di fastidio: è la cefalea da alcol. In alcuni casi si manifesta velocemente, entro tre ore dall’assunzione di alcool. Ma l’effetto può essere anche ritardato, da 5 a 10 ore dopo aver bevuto alcolici.

LEGGI ANCHE –> Non abbinare questi cibi a un calice di vino: il risultato sarebbe disastroso

In ogni caso, non c’è da preoccuparsi più di tanto per i piccoli malanni da vino. Il mal di testa è causato dalle ammine biogene, che sono delle sostanze azotate che si formano durante la vinificazione. Solo in rari casi sono tossiche e, quindi, dannose per l’organismo.

Vediamo ora quali sono i trucchi migliori per combattere il mal di testa da vino. Prendi subito nota!

Per ogni bicchiere di vino, accompagnane uno di acqua – Devi sorseggiare sempre un po’ di acqua, meglio se liscia, prima di bere del vino. L’idratazione è importante perché aiuta ad espellere piccole quantità di etanolo tramite urine e sudore.

– Devi sorseggiare sempre un po’ di acqua, meglio se liscia, prima di bere del vino. L’idratazione è importante perché aiuta ad espellere piccole quantità di etanolo tramite urine e sudore. Se bevi del vino, evita i cibi troppo zuccherati – Il ‘mix’ di vino e dolci può peggiorare il tuo mal di testa!

– Il ‘mix’ di vino e dolci può peggiorare il tuo mal di testa! Consuma alimenti senza lievito quando bevi del vino – Come forse già saprai il vino contiene sia alcool che lievito. Quindi, fai attenzione a quali cibi porti in tavola. Ti consigliamo di evitare il pane e i formaggi a pasta dura quando bevi del vino.

Ora sai a cosa è dovuta la cefalea da vino. Hai anche qualche informazione in più per affrontarla al meglio. Non rinunciare ad un buon calice ma, comunque, occhio a non esagerare!