Come sono andati gli ascolti tv del 3 agosto 2021? Mediaset conquista lo share più alto in prima serata con il debutto su Canale 5 della mini-serie Olivia – Forte come la Verità.

Palinsesti di prima serata: continua la sfida tra Rai, Mediaset e la altre reti. Vi state chiedendo quale programma andato in onda il 3 agosto 2021 ha conquistato di più il pubblico da casa? Come sempre ci pensano i dati Auditel ad informarci!

La prima serata di ieri è stata davvero molto ricca. Ecco tutti i programmi che ci hanno intrattenuto sulle principali reti televisive.

Sui canali Rai, sono andati in onda Carramba! Che sorpresa (Rai 1), Tokyo 2020 – Il Circolo degli anelli (Rai 2), La Grande Opera all’Arena di Verona – Pagliacci (Rai 3).

Su Mediaset, invece, ci hanno fatto compagnia Olivia Forte come la verità (Canale 5), Battiti Live (Italia 1) e Today you Die (Rete 4).

Ma passiamo ora ad analizzare, nei dettagli, i dati Auditel per la giornata di ieri.

Ascolti tv 3 agosto 2021: vince Olivia – Forte come la Verità!

Facciamo il punto sulle programmazioni di prima serata delle varie reti, per capire chi ha conquistato lo share più alto sbaragliando la concorrenza. Grande successo per Mediaset. La prima delle due puntate di Olivia – Forte come la Verità, andata in onda ieri su Canale 5, si è aggiudicata lo share più alto (11.4%).

Ottimi numeri anche per Battiti Live. Insomma, c’è chi scende e c’è chi sale: di seguito tutti i dettagli sui dati Auditel.

Carramba! Che sorpresa (Rai 1) – Il noto programma televisivo fatto di incontri e soprese inaspettate per gli ospiti e per il pubblico, condotto dall’indimenticabile Raffaella Carrà, ha fatto compagnia a 1.329.000 telespettatori, per uno share pari all’8.6%.

Tokyo 2020 – Il Circolo degli anelli (Rai 2) – Lo speciale quotidiano che segue e commenta le Olimpiadi di Tokyo 2020, con aggiornamenti continui sul medagliere tricolore, ha conquistato 990.000 telespettatori, con uno share del 9.3%.

