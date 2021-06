Vuoi capelli nutriti e forti? Ecco il rimedio della nonna da tirare fuori dal cestino!

Avere capelli nutriti e forti è senza dubbio l’obiettivo di ogni donna. Scopriamo il rimedio della nonna per prenderci cura dei nostri capelli in modo perfetto, ecologico ed economico.

I capelli sono, dopo le mani, un importante biglietto da visita per una donna. Basterebbe anche solo un bella piega fatta e un velo di gloss per regalare a qualsiasi donna un aspetto impeccabile e ricercato.

Ma i capelli sono sempre belli, forti e nutriti come vorremmo? Sicuramente no! E questo a causa del forte stress ai quali li sottoponiamo ogni giorno con spazzole, phon, piastre e colorazioni. Esiste però un rimedio della nonna, troppe volte dimenticato con cui prendersi cura dei capelli e ritrovarli in pochi giorni forti e nutriti. Le maschere per capelli casalinghe sono sempre ottimi trattamenti.

Capelli nutriti e forti con l’uovo: ecco come utilizzarlo per creare dei trattamenti di bellezza fai da te

La regina Elisabetta d’Austria conosciuta con il nome di Sissi, miscelava il tuorlo d’uovo con un liquore per lavare e nutrire i suoi lunghissimi capelli, così come le nostre nonne lo utilizzavano per realizzare degli impacchi miracolosi che regalavano una chioma sana e bella.

Perché non ricorrere anche oggi alle uova per prenderci cura dei nostri capelli? Scopriamo quali maschere per capelli si possono preparare con le uova.

1- Maschera per capelli secchi

Per preparare la maschera avrete bisogno di:

1 uovo intero

3 cucchiai di yogurt bianco

1/4 di avocado

1 cucchiaio di miele

Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso, applicare sulle lunghezze dei capelli e avvolgere la testa in un telo di spugna caldo tenendo la maschera in posa per circa 25 minuti.

Risciacquare i capelli con acqua tiepida e procedere con lo shampoo.

2- Maschera per capelli grassi

Per preparare la maschera per capelli grassi avrete bisogno di:

2 albumi d’uovo

4 cucchiai di yogurt bianco

un cucchiaino di aceto di vino bianco o succo di limone

Frullare tutti gli ingredienti insieme fino ad ottenere una crema da applicare sulle lunghezze dei capelli e avvolgere la testa in un telo di spugna caldo tenendo la maschera in posa per circa 20 minuti.

3- Maschera per far crescere i capelli

Per preparare una maschera che agevoli la crescita dei capelli, avrete bisogno di:

1 tuorlo d’uovo

1 patata

Per prima cosa si procederà con il grattugiare una patate e filtrarne il succo. Poi si miscelerà il succo di patata al tuorlo d’uovo. Applicare sui capelli questa maschera naturale per due giorni consecutivi, lasciare in posa 25 minuti, risciacquare con acqua tiepida e procedere con lo shampoo.