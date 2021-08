Alessia Marcuzzi rompe il silenzio e svela il vero motivo per cui, dopo 25 anni, ha deciso di lasciare ufficialmente Mediaset.

Con un atto di grande coraggio, Alessia Marcuzzi ha deciso di rinnovare la propria vita lasciando, dopo 25 anni di successi e di tante esperienza incredibili, Mediaset. Una scelta non facile quella della conduttrice che, però, dopo una lunga riflessione, ha deciso di lasciare una strada sicura per intraprenderne un’altra più avventurosa.

Sono passate diverse settimane da quando Alessia, con un post pubblicato su Instagram, diceva addio a Mediaset annunciando la propria decisione direttamente ai fan. Oggi, a distanza di poco tempo, attraverso un’intervista in cui si racconta senza filtri rilasciata a Venity Fair che le dedica la copertina del numero in edicola da mercoledì 4 agosto e dedicato alle persone che hanno il coraggio di cambiare, svela il motivo per cui ha deciso di non restare a Mediaset.

Alessia Marcuzzi e l’addio a Mediaset: il motivo spiazza tutti

“Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me perchè non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“.

Alessia Marcuzzi aveva annunciato così il suo addio a Mediaset non nascondendo la sofferenza provata nel dover salutare l’azienda in cui è cresciuta come artista. Ai microfoni di Vanity Fair, oggi, svela il motivo di quella decisione.

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire”, ha spiegato la Marcuzzi.

Nonostante la difficoltà, Alessia ha trovato il coraggio di cambiare assecondando così quello che in lei era “un richiamo, un’urgenza di libertà”.